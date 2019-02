Unser Mandant ist ein global aufgestelltes, unabhängiges und finanzstarkes Familienunternehmen in 4. Generation. An 4 Produktionsstandorten, werden in 15 Gesellschaften in 10 Ländern etwas mehr als 3.600 engagierte Mitarbeiter beschäftigt, die einen Umsatz von ca. 900 Millionen Euro erwirtschaften. Technologieorientierung, professionelles Innovationsmanagement und andauernde Markterfolge prägen das gesamte Unternehmen. Vor diesem Hintergrund suchen wir nun für die Service Gesellschaft am Standort des deutschen Headquarters in landschaftlich sehr attraktiver Lage in Süddeutschland (Großraum Ulm/Bodensee) einen erfahrenen und engagierten

Bereichsleiter Technische Dienste (m/w)

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Organisation, Sicherung und Optimierung des gesamten Facility Managements – des Headquarters und der angeschlossenenen Werke. Mit Ihrem ca. 50 Mitarbeiter starken Team decken Sie in Ihrem Bereich die Themen Planung/Bau/Betrieb – mit Gebäudetechnik, Zentrale Medienversorgung, Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär/Elektro- und Kommunikationstechnik und das eigene Lager ab. Sie agieren als Impulsgeber und entwickeln Ihren Bereich im Sinne von „continuous improvement“ permanent weiter, optimieren Abläufe, reduzieren Kosten, setzen die richtigen Prioritäten und stehen mit Ihren internen Kunden und Schnittstellen im regelmäßigen Austausch. Dabei garantieren Sie die Einhaltung vereinbarter Termine, relevanter externer und interner Standards, Normen und Anforderungen, gesetzlicher Vorgaben sowie sonstiger Richtlinien und Prozesse. Gesucht wird der Unternehmer im Unternehmen – der proaktive Stratege und Macher, der sein Team für die Aufgaben genau so begeistern kann wie seine Kunden für seine termingerechten Problemlösungsmöglichkeiten.

Das ist unverzichtbar

umfangreiche fundierte strategische und operative Berufserfahrung und sehr gute Kenntnisse im Bereich des (internationalen) industriellen Facility Managements (inkl. Werksplanung, Gebäudetechnik, Energieversorgung etc.) – idealerweise auf der Basis eines Ingenieur-Studiums (wie z.B. Elektrotechnik oder Maschinenbau)

ausgeprägte Führungserfahrung und Teamorientierung sowie unternehmerisches Denken und Handeln

sicheres und professionelles Auftreten, verbunden mit Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick sowie selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten

eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an der Kommunikation mit Mitarbeitern, Schnittstellen, Vorgesetzten, Lieferanten und vor allem den internen Kunden

fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse

Das macht die Aufgabe so interessant

Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellen Umfeld, das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bereithält. Hier können Sie etwas

bewegen und Ihre persönlichen Karrierechancen verwirklichen. Es erwartet Sie ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team von Kollegen und ein harmonisches Umfeld. Individuelle

Weiterbildungsmöglichkeiten und nicht zuletzt eine

leistungsgerechte Vergütung sowie ein Firmen-PKW der Mittelklasse (auch zur privaten Nutzung) runden das Angebot ab. Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub machen und befinden sich landschaftlich

in einer der Top-Lagen Deutschlands mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.

Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen bitte ausschließlich per E-Mail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.

Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.

MMC – Malzkorn Management Consultants

Schwalenbach 2a I 53940 Hellenthal I Tel. 0049 176 6234 9666