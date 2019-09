Stellenbeschreibung





















Die Marke mobilcom-debitel ist in der freenet Group als Digital-Lifestyle-Provider positioniert. Sie bietet eine große Bandbreite unterschiedlicher Mobilfunk- und Datenangebote aller deutschen Netzbetreiber, Dienste und Lösungen des digitalen Lebens, sowie TV-, Energie- und Zubehörangebote. Das Unternehmen verfügt mit rund 560 eigenen Shops sowie den Stores der Marke GRAVIS und mit breiter Präsenz in Fachhandel, Elektronik- und Flächenmärkten über eine einzigartige Vertriebsstruktur in Deutschland und bietet seinen Kunden eine unabhängige und kompetente Beratung.

Für unseren Standort Oberkrämer (bei Berlin) suchen wir schnellstmöglich tatkräftige Unterstützung in Vollzeit:

Technischer Mitarbeiter Immobilien (w/m/d)

DAS MACHEN SIE MÖGLICH:

• Als Technischer Mitarbeiter Immobilien (w/m/d) be- und verarbeiten Sie Serviceanfragen im Rahmen eines Ticketsystems

• Sie sind verantwortlich für die technische und kaufmännische Bearbeitung von Aufträgen und Angeboten sowie deren Verhandlung mit externen Firmen

• Sie arbeiten lösungsorientiert mit anderen Fachabteilungen und externen Firmen

• Zudem erstellen Sie Leistungsverzeichnisse für externe Leistungen

DAS BRINGEN SIE MIT:

• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im technischen – und / oder kaufmännischen Bereich idealerweise Facility-Management

• Sie bringen technischen Verstand mit sowie eine dazugehörige Affinität und haben idealerweise Erfahrung im Bereich Elektrik / Baugewerbe

• Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen sowie eine schnelle Auffassungsgabe und Kommunikationsfähigkeit sind für Sie selbstverständlich

• Sie haben gute MS-Office-Kenntnisse & Grundkenntnisse im SAP

DAS ERLEBEN SIE BEI UNS:

• Offener, kollegialer und wertschätzender Umgang miteinander

• Familiäre Arbeitsatmosphäre mit Duz-Kultur

• Eine betriebliche Altersvorsorge

• Attraktives Mitarbeiterfahrzeugmodell als Rundum-sorglos-Paket inklusive Wartung, Versicherung, Steuern und Tanken

• Zuschuss zu einem Mobilfunktarif Mitarbeiterrabatte in unseren Shops & GRAVIS-Stores

• Weiterentwicklung@freenet bietet persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten

Bewerben Sie sich vorzugsweise online über das Bewerbungsformular oder senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der Anzeigenquelle und Ihres Gehaltswunsches an: mobilcom-debitel Shop GmbH | Ein Unternehmen der freenet Group | Ansprechpartner: Florian Paproth | Am Eichenring 1 | 16727 Oberkrämer

