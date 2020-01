Stellenbeschreibung









PROJEKTLEITUNG TECHNISCHE AUSRÜSTUNG (M/W/D)

Entgeltgruppe 12 TVöD | Vollzeit (zzt. 39 Stunden)

zum nächtsmöglichen Zeitpunkt

IHRE AUFGABEN

Selbständige Wahrnehmung der Nutzervertretung zur Technischen Ausrüstung bei der Gesamtmaßnahme Generalsanierung Nationaltheater Mannheim

Übernahme von übergeordneten Projektsteuerungsaufgaben mit Schwerpunkt bei der Technischen Ausrüstung

Vertretung der Belange des Eigenbetriebs Nationaltheater innerhalb der Verwaltung, den städtischen Gremien und in der Öffentlichkeit

IHR PROFIL

Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Dipl.-Ing.,Bachelor) der Fachrichtung Versorgungs- oder Gebäudetechnik

Sehr gute Projektmanagementkenntnisse und Durchsetzungsfähigkeit

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung insbesondere bei technisch komplexen Bauvorhaben im Neubaubereich als auch beim Bauen im Bestand

Fundierte Fachkenntnisse in allen Leistungsphasen der HOAI, Kenntnisse der einschlägigen Rechts-, Verwaltungs- und technischen Vorschriften sowie Normen

UNSER ANGEBOT

Als eine große Arbeitgeberin der Metropolregion Rhein-Neckar bieten wir neben beruflicher Sicherheit und ausgeprägter Familienfreundlichkeit, ein produktives Arbeitsumfeld mit zuverlässigen Strukturen. Sie finden bei uns spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie eine dialogorientierte Führungskultur vor. Flexible Arbeitszeit, individuelle Arbeitsund Teilzeitmodelle, ein Jobticket und Kantinen gehören dabei ebenso zu den Angeboten für unsere Beschäftigten wie gezielte qualifizierte Weiterbildungen, ein innovatives Gesundheitsmanagement und die Möglichkeit zur Kinderbetreuung im Stadtnest².

Das Nationaltheater Mannheim hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt der Belegschaft zu erhöhen und die berufliche Gleichstellung zu fördern. Bewerbungen von Menschen mit Flucht- oder familiärer Migrationsgeschichte, Schwarzen Menschen und People of Color sind daher ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung werden Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, sowie schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt.

Die Stadt Mannheim fördert die Gleichstellung ihrer Mitarbeiter*innen und begrüßt deshalb Bewerbungen aller Fachkräfte, unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Leisten Sie gemeinsam mit uns einen Beitrag für alle Bürger*innen und gestalten Sie das vielfältige und bunte Zusammenleben in unserer Stadt in einer weltoffenen und zukunftsorientierten europäischen Metropolregion.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite unter www.mannheim.de/karriere.

IHRE BEWERBUNG

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 24.02.2020 über unser Bewerbungsportal unter www.mannheim.de/jobs.

Kontakt: Herr Marcus Augsburger Tel. 0621/43033093