Nord-Micro GmbH & Co. OHG sucht: Abteilungsleiter (m/w/d) im Facility Management in Frankfurt am Main

Stellenbeschreibung Über Nord Micro Nord-Micro bietet technische Lösungen für die Luft­fahrt­branche. Unsere Kern­kompetenz liegt im inte­grierten Know-how – von der Ent­wicklung über die Pro­duktion bis zur Instand­haltung. Wir verbinden Material­expertise und Technologie­exzellenz in unseren Produkten, die alle eines verbindet: Qualität auf erst­klassigem Niveau. Als Teil des global operierenden Technologie­konzerns Collins Aerospace arbeiten wir mit allen großen Flugzeug­herstellern zusammen und bedienen mit unserem Kunden­dienst über 500 Airlines weltweit. Ent­sprechend hoch ist die Verant­wortung unserer Mitarbeiter­innen und Mitarbeiter: Sie sorgen dafür, dass wir die besonderen Qualitäts­anforderungen unserer Branche jeden Tag erfüllen. Denn Luftfahrt bedeutet mehr, als nur von A nach B zu kommen: Es geht um die Sicher­heit der Menschen am Himmel.

Beginnen Sie Ihre Reise mit uns und starten Sie Ihre Karriere bei Nord-Micro GmbH & Co. OHG – als Abteilungsleiter (m/w/d) im Facility Management Ihre Aufgaben Diese Herausforderungen kommen auf Sie zu: Sie sind verantwortlich für die operative und strategische Leitung des Bereichs

Sie betreuen die regelmäßige Inspektion, Wartung, Instandhaltung und Instand­setzung von gebäudetechnischen Anlagen und koordinieren die Zusammenarbeit mit den externen Dienstleistern

Sie analysieren die bestehende Infrastruktur und entwickeln zukunftsfähige Konzepte zu deren struktureller Verbesserung

Sie verantworten die Budget- und Investitions­planung und setzen Kostensenkungs- und Verbesserungs­maßnahmen um



Voraussetzungen Idealerweise bringen Sie Folgendes mit: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen, bzw. Facility Management oder eine vergleichbare Ausbildung

Sie konnten bereits langjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der ganzheitlichen Objektbetreuung sammeln

Sie haben ein fundiertes bauliches und tech­nisches Verständnis, gepaart mit wirt­schaft­lichem Denken

Sie besitzen erste Erfahrung in der Leitung eines Teams

Ein hohes Maß an Organisationsvermögen ist Ihnen ebenso zu eigen, wie ein ausgeprägtes Gespür für Prioritäten

Gute Englischkenntnisse zeichnen Sie aus

Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in SAP

Sie verfügen außerdem über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungs­geschick sowie Eigeninitiative Benefits Neben einem sicheren Arbeitsplatz und einem unbefristeten Vertrag können Sie sich bei Nord-Micro auf Folgendes freuen: Attraktive Vergütung nebst Zusatzleistungen (Vermögenswirksame Leistungen bzw. Zuschuss zu betrieblicher Altersversorgung)

30 Urlaubstage

Flexibles Arbeiten sowie mobiles Arbeiten möglich

Gesundheitsförderung, Sportangebot, Teilnahme an Sportveranstaltungen

Kostenloser Parkplatz und Job Ticket (auch zur privaten Nutzung)

Mitarbeiterkantine

Firmenfeiern (Sommerfest, Weihnachtsfeier, etc.) Wir sorgen für Ihren guten Start bei uns durch Eine qualifizierte und umfangreiche Einarbeitung mit einem umfassenden Einarbeitungsplan

Trainings zur fachlichen & persönlichen Entwicklung Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Abschluss- und Arbeitszeugnisse sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an: Bewerbung@collins.com Mit Ihrer Unterstützung erreichen wir das nächste Flight Level! NORD-MICRO GmbH & Co. OHG

a part of Collins Aerospace

Victor-Slotosch-Str. 20 • 60388 Frankfurt www.nord-micro.de Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an bewerbung@collins.com