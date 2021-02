LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in der Luft, auf und unter Wasser oder im Weltraum. Unsere besondere Kompetenz liegt in Anwendungen, die hohe Genauigkeit, höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit in teilweise extremer Umwelt erfordern. Die Basis für die Realisierung unserer ehrgeizigen Entwicklungs- und Fertigungsziele bilden unsere Mitarbeitenden.