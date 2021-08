Stellenbeschreibung

Beim Amt für Immobilienwirtschaft des Oberbergischen Kreises ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle „Abteilungsleitung (m/w/d) für Grundstücksmanagement und Gebäudebetrieb“ in Vollzeit zu besetzen. Die Vergütung richtet sich je nach persönlicher Qualifikation nach Entgeltgruppe EG 12 bzw. EG 13 TVöD. Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Das Amt für Immobilienwirtschaft betreut den umfangreichen und vielfältigen Immobilienbestand des Oberbergischen Kreises und kümmert sich über den gesamten Lebenszyklus hinweg um die Objekte.

Ihr Ausbildungsprofil:

abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, vorzugsweise mit Schwerpunkt Facility Management oder

abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Bauingenieurwesen, Elektro- oder Versorgungstechnik, Technische Gebäudeausrüstung oder vergleichbarer Studiengang

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Leitung der Abteilung „Grundstücksmanagement und Gebäudebetrieb“

Gewährleistung des sicheren und wirtschaftlichen Betriebes der in Kreisbesitz befindlichen Gebäude

Weiterentwicklung und amtsinterne Prozessteuerung des Bauinvestitionscontrollings

Grundsatzangelegenheiten bei der Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude und Grundstücke

Haushaltsplanung und –bearbeitung für das Amt für Immobilienwirtschaft

Wir erwarten:

Kenntnisse in Bau- und Gebäudetechnik

die Bereitschaft, sich im Bereich des Facility Managements fortzubilden

Kenntnisse im allgemeinen und öffentlichen Baurecht sowie im öffentlichen Vergaberecht

Mehrjährige Berufserfahrung (wünschenswert)

Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft, den eigenen PKW zu dienstlichen Zwecken gegen Wegstreckenentschädigung einzusetzen

Eigeninitiative und Engagement, Organisationsgeschick

Belastbarkeit

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein

Kostenbewusstsein

Freude am Umgang mit Menschen und die Fähigkeit, ein Team zu leiten

Wir bieten:

ein engagiertes Team in wertschätzender kollegialer Zusammenarbeit

eine interessante, eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere durch flexible Arbeitszeitregelungen und –modelle

Betriebliche Zusatzversorgung zur Alterssicherung

Im Rahmen der beruflichen Frauenförderung sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Bewerbungen von schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern sind erwünscht. Diese werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt; dies gilt insbesondere für Frauen mit Behinderung.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Leiterin des Amtes für Immobilienwirtschaft, Frau Keil-Riegert (Tel. 02261 88-2301) gerne zur Verfügung.

Bewerben Sie sich jetzt bis zum 05.09.2021 über unser Online-Bewerbungsportal!

https://karriere.obk.de/v1sd8