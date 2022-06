Stellenbeschreibung

Wir sehen bei Planon großes Potential in der DACH Region, was unserem Sales Team vielfältige Möglichkeiten bietet. Mehrere Jahre in Folge haben wir in unserer Region das größte Umsatzwachstum erzielt und sind entsprechend stolz auf unseren Erfolg. Als Key Account Manager kannst du hierzu viel beitragen. Unser Team besteht aktuell aus acht Kolleg:innen, im New Business Sales, Pre-Sales und Account Management.

Deine Rolle?

In einer typischen Arbeitswoche triffst du an einem oder zwei Tagen in einem unserer Büros in Frankfurt oder Duisburg auf Kolleg:innen und nutzt die Zeit für Austausch und Zusammenarbeit. Die restliche Zeit arbeitest du an und mit deinen Accounts. Dies kann beim Kunden, via Video Meetings oder Telefonaten erfolgen – von zu Hause, aus dem Büro oder unterwegs. Egal, von wo du arbeitest, dein Fokus liegt auf dem Aufbau einer starken Beziehung zu Deinen Kunden aus dem Bereich Large Enterprises/DAX. Im Sinne der Effizienzsteigerung für den Kunden entwickelst du den Einsatz verschiedener Planon Softwarelösungen im Kundenunternehmen fachbereichsübergreifend weiter.

Bist du ambitioniert und daran interessiert, deine Kunden erfolgreich zu machen? Motiviert dich ein ergebnisorientiertes Arbeitsumfeld, in dem du am strategischen Ausbau deiner Accounts gemessen wirst? Bist du dazu in der Lage, starke Beziehungen zu deinen Kunden aufzubauen, die die Kundenzufriedenheit stärken und hast zudem technisches Knowhow und einen kommerziellen Blick, Upsell Potentiale zu erkennen? Suchst du nach einer Möglichkeit, deine Karriere in der Softwarebranche fortzusetzen und für ein marktführendes SaaS Unternehmen zu arbeiten? Falls ja – bewirb dich jetzt!

Das bringst du mit

Ein abgeschlossenes Studium

Mehrjährige Berufserfahrung im Sales / Account Management im IT Umfeld (idealerweise CAFM)

Internes und externes Netzwerken, zur proaktiven Lösungsfindung

Deutsch und Englisch fließend

Teamplay und eine gesunde Portion Humor

Wenn du Lust hast, für ein SaaS Unternehmen zu arbeiten und darauf fokussiert bist, Ergebnisse für deine Kunden zu erzielen, freuen wir uns darauf, von dir zu hören!

Wir bieten dir

Wir leben eine offene, multikulturelle Kultur und bieten ein flexibles Arbeitsumfeld, in dem wir Spaß daran haben, als Team ehrgeizige Ziele zu erreichen.

Wir sind groß genug, Dir spannende Karrieremöglichkeiten zu bieten und klein genug, Deinen individuellen Beitrag anzuerkennen.

Weitere Benefits:

Herausfordernde Projekte mit weltweit agierenden Kunden

Vertrauen und Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeit und -ort

Großartige Teams, die Spaß an der Zusammenarbeit haben

Benefits wie: qualitrain, Betriebliche Altersvorsorge, Jobtickets, Loyality Days, Team Events etc.

Unser Agile Performance Development – ein kontinuierlicher Entwicklungszyklus, um dein persönliches Wachstum zu fördern

Planon ist ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter im IWMS Markt. Wir investieren 20% unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um weiterhin marktführend zu sein und neue Technologien und Funktionen an den Markt zu bringen.