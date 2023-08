Stellenbeschreibung

Beim Polizeipräsidium Wuppertal ist zum nächst-möglichen Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle (39,83 Std./Wo.) zu besetzen:

„Sachbearbeiter/in (w/m/d) für Objekt- und Liegenschaftsmanagement“

Das Polizeipräsidium Wuppertal ist mit ca. 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuständig für das Bergische Städtedreieck Wuppertal, Remscheid und Solingen.

An der Spitze der Behörde steht der Polizeipräsident mit seinen Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminalität, Verkehr und Zentrale Aufgaben sowie dem Leitungsstab und der Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Stichwortes

„Objekt- und Liegenschaftsmanagement“ per E-Mail an za21tarif.w@polizei.nrw.de

(bitte folgende Anlagen als eine PDF-Datei beifügen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, (z.B. abgeschl. Studium), ggf. Nachweis über Schwerbehinderung oder Gleichstellung i.S.d. § 2 SGB IX)

Bewerbungsfrist: 31.08.2023

Vergütung:

Entgeltgruppe 9b

3.136,59 € – 4.423,96 €*

* Eingruppierung je nach Vorliegen der persönl. und tarifl. Vorauss. in der EG 9b der Entgeltordnung (EGO) zum TV-L. Dies entspricht je nach zuzuordnender Erfahrungsstufe einem Bruttoentgelt im Monat von 3.136,59 Euro bis 4.423,96 Euro in Vollzeit. Die Zuordnung zu einer Erfahrungs-stufe erfolgt gem. § 16 TV-L in einer Einzelfallprüfung.

Aufgabengebiet

Die wahrzunehmende Stelle ist angesiedelt in der Direktion Zentrale Aufgaben, konkret ZA 1.4 Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Dienststelle: Wuppertal, Müngstener Str. 35).

Die zu besetzende Stelle beinhaltet in einem Team aus Büromitarbeiter/innen und Handwerkern schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:

Erstellung von Berichten, Konzepten und Dokumentationen sowie Unterstützung bei Projekten mit Liegenschaftsbezug

Mietvertrags- und Organisationsangelegenheiten, z.B. Vorbereitung von Mietverträgen, Klärung von mietrechtlichen Streitigkeiten, Raumplanung

Bewirtschaftung der angemieteten Liegenschaften, z.B. Erfassung und Ausführungsplanung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung und -instandsetzung, Mängelbeseitigung, Alltagsorganisation, Kosten- und Budgetprüfung, Betriebskostenabrechnungen, technische Anlagen

Folgende Voraussetzungen müssen Sie mitbringen:

abgeschlossenes Studium in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Facility Management, Logistik oder vergleichbar

oder

Ingenieur/in für Gebäudetechnik/Facility-Management, Ingenieur/in für Bau, Architekt/in, Betriebswirt/in für Bauwirtschaft, Betriebswirt/in Immobilien

oder

Immobilienfachwirt/in, Fachwirt/in für Facility-Management, staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in vorzugsweise aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft/ Wohnungswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Gebäudewirtschaft, Fachplaner/in für Energie- und Gebäudetechnik oder staatlich geprüfte/r Immobilientechniker/in oder vergleichbar

oder

Befähigung der Laufbahn-gruppe 2.1 des öffentlichen Dienstes (zum Beispiel abgeschlossener Verwaltungslehrgang II, Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt/ zur Verwaltungsfachwirtin)

oder

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Laufbahngruppe 2.1, mit mindestens 2-jähriger Diensterfahrung in verwaltenden Aufgaben

Wünschenswert sind weiterhin:

* Führerschein Klasse B

* gute EDV-Kenntnisse / sicherer Umgang mit MS-Office

* sichere Verständigung in Wort und Schrift

Erfolgssichernde Kompetenzmerkmale

Teamfähigkeit

Eigenständigkeit

Organisations- und Planungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Ergebnisorientierung/Leistungsmotivation

Werteorientierung

Flexibilität im Handeln

Konfliktfähigkeit

Dafür bieten wir Ihnen:

tarifgerechte Bezahlung

30 Tage Jahresurlaub

Jahressonderzahlung

Zusatzversorgung zur gesetzlichen Rente

unbefristeter und gesicherter Arbeitsplatz

flexible Arbeitszeitmodelle

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten

Maßnahmen des behördlichen Gesundheitsmanagements (u.a. Sport und Fitnessmöglichkeiten)

gute ÖPNV-Anbindung

Eltern-Kind-Büro

Bewerberkreis

Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt konsequent das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung.

Außerdem freuen wir uns ganz besonders über Bewerbungen von Menschen, von denen bisher noch zu wenige bei uns arbeiten: Menschen mit Schwerbehinderung, ihnen gleichgestellte Menschen im Sinne von § 2 Absatz 3 Sozialgesetzbuch IX sowie Menschen mit einer Migrationsgeschichte.

Postalische Bewerbungen bitte unter Angabe des Stichwortes „Objekt- und Liegenschaftsmanagement“ auf dem Postweg bis zum 31.08.2023 (Posteingang) an das

Polizeipräsidium Wuppertal

Sachgebiet ZA 2.1

Friedrich-Engels-Allee 228

42285 Wuppertal

oder per E-Mail an za21tarif.w@polizei.nrw.de.

Bitte geben Sie in Ihrem Anschreiben Ihren frühesten Eintrittstermin an.

Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Bitte übersenden Sie keine Originale, sondern ausschließlich Kopien der o.a. Unterlagen, da wir diese nicht zurücksenden. Sie werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. Bitte verwenden Sie daher auch keine Bewerbungsmappen, sondern heften Ihre Unterlagen lediglich zusammen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Auskünfte erteilen bei Fragen zur Stellenausschreibung:

Frau J. Pilz,

Tel 0202 284 4620

Frau A. Schulte,

Tel 0202 284 4621

Frau A. Schreiber,

Tel 0202 284 4622

