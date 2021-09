Stellenbeschreibung

Ihr Aufgabenbereich

Objekteinrichtung und -akquise

Objektverwaltung (Erarbeitung und Durchsetzung von Nutzungsverträgen, Abstimmung mit Vermietern, Nutzern etc.)

Wartung und Instandhaltung von Objekten und Anlagen

Energiemanagement

Objektunterhaltung und -buchhaltung

Was wir erwarten

erfolgreichen Abschluss eines Fachhochschulstudiums im Bereich Facility Management, Gebäudemanagement oder Immobilienwirtschaft oder als Immobilienfachwirt/in oder Verwaltungsfachwirt/in mit entsprechender Zusatzqualifikation im Gebäudemanagement

gute Kenntnisse der Vorgaben und Empfehlungen im Bereich Facility Management (z.B. DIN 15221, DIN 277, GEFMA-Normen)

Rechtskenntnisse im Vergabe-, Asylverfahrens- und Vertragsrecht

sehr gute Durchsetzungs- und Überzeugungsfähigkeit

sicheres Auftreten und eine hohe psychische Belastbarkeit

Was wir bieten

einen krisensicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst

flexible Arbeitszeitregelungen (u. a. Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit, Homeoffice)

ein jährliches Bruttoentgelt von ca. 42.165 € bis 48.667 € entsprechend Ihrer persönlichen Voraussetzungen

30 Tage Erholungsurlaub

ein breites Spektrum an Fort – und Weiterbildungsmöglichkeiten

Leistungsprämien und Leistungszulagen

attraktive Zusatzleistungen wie z.B. eine Vielzahl an Präventions- und Gesundheitsangeboten (Yoga, Rückenschule etc., Gesundheitstag, Betriebssportfest), VBB- Firmenticket, Zeitwertkonto, betriebliche Altersvorsorge

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Kopien vom Bildungsabschluss und von Arbeitszeugnissen unter Angabe der Kennziffer 2021-118 bis zum 02.10.2021 schriftlich oder per E-Mail, vorzugsweise in einer PDF-Datei bis max. 10 MB, an den