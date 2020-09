Stellenbeschreibung















Das erwartet Sie

Werden Sie unser Head of Facility Management (w, m, d) und damit wichtiger Dienstleister* für unser Gebäude und die Kollegen, Sie schaffen es, die Anforderungen aller unterschiedlicher Gebäudepartner* in Einklang zu bringen, darunter auch unsere hiesigen Behörden und Dienstleister. Sie haben den Überblick über Haus- und Versorgungstechnik (inkl. Überwachungssysteme) und die Außenanlagen an unserem Standort in Walldorf.

Ein sehr wichtiger und enger Austauschpartner für Sie ist der Corporate Facilities Director in den USA. Mit allen Partnern gemeinsam diskutieren Sie letztendlich auch die von Ihnen ebenfalls zu verantwortenden Reports und Analysen.

Indem Sie Ihrem Team Ansprechpartner*, Coach und Richtungsgeber* sind, gelingt es, strategische und operationale Pläne für das Management unseres hochfunktionalen Gebäudes zu entwickeln und umzusetzen. Das eingesetzte Building Automation System sowie SAP Plant Maintenance liefern Ihnen hierzu alle notwendigen Informationen und Ansatzpunkte für Optimierung. Auch die Kühlüberwachungs- sowie die Gebäude Alarmsysteme werden so optimal für einen möglichst störungsfreien Betrieb von Ihnen gesteuert.

Das erwarten wir

Sie haben Ihre Hochschulausbildung mit Schwerpunkt (Gebäude-)Technik, Ingenieurwesen oder Facility Management erfolgreich abgeschlossen (mindestens BSc) und Sie verfügen über mehrere Jahre praktischer Erfahrung in der Gebäudeinstandhaltung, zuletzt in leitender Funktion.

Dazu haben Sie auch bisher schon moderne Systeme wie BAS und Auftragsverwaltungssysteme eingesetzt.

Von Ihrem Hintergrund her haben Sie ein profundes Verständnis für Gebäudesysteme wie HVAC, Elektroanlagen, Wasserversorgung, modernste Heizungs- und Belüftungsanlagen und diverse Arten von Überwachungssystemen.

Nicht zuletzt sind Sie es gewohnt im Team zu agieren und hervorragend zu kommunizieren (auf Englisch und Deutsch).

Das bieten wir

Sie werden ausführlich eingearbeitet, arbeiten eng und vertrauensvoll mit unseren Mitarbeitern aus allen Abteilungen zusammen und bleiben dauerhaft technisch auf dem Laufenden.

Kurz, wir bieten Ihnen eine äußerst vielseitige Position und leistungsgerechte Bezahlung sowie eines der modernsten Gebäude in der Rhein-Neckar-Region. Zusätzlich sichern wir Sie durch Altersversorgung, Unfallversicherung und vermögenswirksame Leistung ab. Die Stelle haben wir zunächst befristet für ein Jahr, mit Aussicht auf Übernahme.