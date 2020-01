Die ProPotsdam GmbH ist das größte Wohnungsunternehmen der Landeshauptstadt Potsdam und führender Dienstleister in den Bereichen Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wohnfürsorge. Mit einem Bestand von über 17.000 Mietwohnungen ist sie gleichzeitig der größte Wohnungsanbieter auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt.

Die ProPotsdam vereinigt unter ihrem Dach 11 Tochtergesellschaften. Neben der Verwaltung und Bewirtschaftung des großen Immobilienbestandes besorgt sie die Geschäfte des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld und des Sanierungsträgers Potsdam, betreibt im Auftrag der Landeshauptstadt den Volkspark Potsdam, den Neuen Lustgarten und die Biosphäre Potsdam, befasst sich im Auftrag der Landeshauptstadt mit der Entwicklung des Areals auf dem Kasernengelände Krampnitz sowie der Entwicklung des Luftschiffhafens mit seinem Sportpark und dem Olympiastützpunkt.

Die ProPotsdam GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Teamleiter Technische Objektbetreuung

(m/w/i) – Vollzeit

Ihre Aufgaben sind: Disziplinarische und fachliche Führung der Mitarbeiter des Teams

Verantwortung für rd. 10 Mio EUR Budget der Reaktive Instandsetzung/Versicherung

Fachliche Verantwortung für die technische Objektbetreuung der Liegenschaften der ProPotsdam sowie Portfolien Dritter (rd. 18.000 Wohnungen, 300 Gewerbeeinheiten): Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch Verlässlichkeit, Termintreue, Ausführungsqualität der gemeldeten Mängel und gezielte, kundenorientierte Kommunikation Tagaktuelle Realisierung der reaktiven Instandsetzung (rd. 25.000 Aufträge/pro Jahr) unter Beachtung der physischen Schnitt- stellen als auch der Identifikation von Schadenersatz-/Gewährleistungsfällen Identifizierung/Beauftragung von Versicherungsfällen und vertragsgemäße Abwicklung der „kleinen“ Versicherungsfälle Aufbau/Steuerung/Weiterentwicklung von Dienstleistungspartnerschaften für die reaktive Instandsetzung/Versicherung Entwicklung/Monitoring von geeigneten Kennzahlen zur Entwicklung des technischen Zustandes der Immobilie/der Liegenschaft



Mitwirkung bei der Durchsetzung der Verkehrssicherung Sicherstellung der Budgeteinhaltung, Erstellung von monatlichen Budgetreports Mitwirkung bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen, Mitwirkung bei der Durchführung der Ausschreibung und Vergabe von technischen Dienstleistungen Qualitätssicherung

Kontinuierliche Prüfung der Möglichkeiten der Zeit- und Kostensenkung, Ableiten und Umsetzen entsprechender Maßnahmen

Sonderaufgaben Berufliche Voraussetzungen: Hoch-/Fachschulabschluss Facility-Management, Bauingenieurwesen, Architektur oder vergleichbare Qualifikation

mehrjährige Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft bzw. im technischen Facility Management

mehrjährige Führungserfahrung

sehr gute digitale Kompetenz

Führerschein Klasse B





Im Unternehmensverbund ProPotsdam erwarten Sie viele interessante und abwechslungsreiche Aufgaben sowie ein großes, sympathisches Team in einem modernen und familienfreundlichen Arbeitsumfeld. Die ProPotsdam zählt zu den besten Arbeitgebern der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und ist im Rahmen des Wettbewerbs Great Place to Work® „Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2017“ ausgezeichnet worden. Werden auch Sie ein Teil der ProPotsdam-Mannschaft! Wir freuen uns darauf, zusammen mit Ihnen die vielfältigsten Aufgaben für unsere Landeshauptstadt Potsdam anzugehen und umzusetzen.