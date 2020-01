Um sich für diesen Job zu bewerben, senden Sie eine E-Mail an office@realfm.de

Die Ausschreibungsfrist endet am 29.02.2020. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen auch elektronisch erfassen und bis zu 6 Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an :

Über RealFM e. V.

Trauen Sie sich!?

… mit uns das globale und regionale Netzwerk für Real Estate- und Facility Management weiter zu entwickeln.

RealFM e. V. Association for Real Estate and Facility Managers

Wir sind der Berufsverband für Facility und Real Estate Manager. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen die Verknüpfung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten entlang der Prozesse des von Real Estate und Facility Management sowie die Gestaltung der Schnittstellen aller Beteiligter. Als europäisch ausgerichtete Vereinigung sind wir globales und regionales Netzwerk sowie Impulsgeber für eine bildungspolitische und berufsständische Entwicklung. Dies wiederum eröffnet uns zahlreiche Möglichkeiten, die Wahrnehmung eines, wie wir finden, sehr vielschichtigen Berufsbildes in der Öffentlichkeit zu verstärken. Mehr Informationen finden Sie unter www.RealFM.de.