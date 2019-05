Lhoist – gegründet 1889 gehören wir heute zu den welt­weit führenden Experten für Kalk, Dolomitkalk und Mineralien. Rund 6.000 kluge Köpfe begeistern in Europa, USA, Südamerika und Asien unsere Kunden aus den Bereichen Eisen und Stahl, Umwelt­schutz, Chemie, Land- und Forst­wirtschaft, Hoch- und Tiefbau sowie der Zellstoff- und Papier­industrie. In Deutschland wird Lhoist Germany durch die Rheinkalk GmbH vertreten. 1.150 Mitarbeiter­innen und Mitarbeiter schaffen hier an 12 Produktions­standorten hochwertige Produkte und Mineralien, die in vielen Industrie­zweigen Anwendung finden. Die Basis unseres inter­nationalen Erfolgs bilden unsere Mitarbeiter. Sie bringen unser Unternehmen mit Pioniergeist, Leidenschaft und Know-how jeden Tag ein Stück weiter. Darauf sind wir stolz.