Stellenbeschreibung

At Ruby your personality really matters, your time really matters, and we strongly believe we groove way better together. At Ruby we keep breaking new ground.

du bist ein Profi, wenn es um die Planung und Magie hinter den Kulissen geht? Du findest, dass dein Arbeitsplatz ein Ort mit Charakter und Seele sein sollte, wo neue Ideen zum Leben erweckt werden? Dann bist du die fehlende Olive in unserem Martini, die fehlende Melodie in unserer Musik und der Herzschlag von unserem Rubyverse.

Die zentrale Maintenance Abteilung innerhalb des Technical Services Departments betreut die technische Gebäudeausrüstung der Hotels und Workspaces und kümmert sich unter anderem um deren Instandhaltung sowie alle technischen- und sicherheitsrelevanten Prozesse.

Join us and make it your own story.

Bei uns wird dir garantiert nicht langweilig, denn du:

Verwaltest und kontrollierst die Maintenance-Budgets und -Verträge

Bist verantwortlich für die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Erstellung von Reportings und Analysen

Überwachst die Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorschriften sowie mietvertraglichen Verpflichtungen im Bereich Maintenance

Kontrollierst die Kosten bei der Planung und Umsetzung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Unterstützt unseren Technical Property Manager bei der Koordination und Steuerung externer Dienstleistenden

Wirkst an Projekten zur Optimierung von Prozessen und Strukturen im Maintenance Bereich mit

Stellst eine effizienten Nutzung und Bewirtschaftung der Hotels sicher

Entwickelst und Implementierst Nachhaltigkeitsstrategien zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Betriebskosten

Kümmerst dich um die zentrale Datenerfassung im Bereich Energie, Wartung und Prüfungen

Prüfst die Bewirtschaftungskosten & Betriebskostenabrechnungen

lmplementierst eine PC gestützte Instandhaltungssoftware

Wir haben schon auf dich gewartet, denn du:

Hast ein abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Facility Management, Immobilienwirtschaft, Betriebswirtschaft

Konntest mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Facility Management sammeln

Zählst analytisches Denken und methodisches Handeln zu deinen Stärken und hinterfragst bestehende Prozesse und Sachverhalte

Gehst systematisch an Projekte heran und es fällt dir leicht den Überblick zu behalten

Löst Probleme selbstständig und auf eine kreative Art und Weise und berücksichtigst dabei betriebswirtschaftliche Aspekte

Bringst fundierte Kenntnisse in im Bereich Budgetierung, Controlling, und Vertragsmanagement sowie sehr gute Kenntnisse in MS Office und CAFM-Systemen mit

Verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

What’s in for you? So grooven wir:

Ruby, Ruby, Ruby

Dein Style, dein Lachen, deine Ideen – Bring your personality to work

Wir connecten am liebsten per du – dürfen wir vorstellen: Michael, Gründer von Ruby

Better together – bei der Arbeit, bei Team Events oder einfach nur weil Montag ist

‚Cause I’m having a good time

LEGEN… wait for it… DARY Staff Rates – für dich, deinen Travel Buddy und deine Family & Friends

Even work is better at the beach – 10 Tage Workation pro Jahr

Keine Ausreden mehr – wir unterstützen dein Sportprogramm

Ain’t no mountain high enough

Level up your game – mit Trainings, Coaching, Mentoring und deinem Personal Development Budget geht es für dich hoch hinaus

Innovation ist Teil unserer DNA – Lean Luxury, paperless, cashless, … you name it

Money, Money, Money

Sharing is caring – mit unserem Opening- und Profit Sharing-Bonus, wächst mit Ruby auch dein Konto

Egal wie du zur Arbeit kommst – einen Mobility Zuschuss gibt’s on top

Take it to the next level – sichere dir extra Cash durch Talent Scouting, halbjährliche Sonderzahlungen und eine individuelle Bonusvereinbarung

Where have you been so long?

Daily business? Nicht mit uns. Egal, ob du einen Blick fürs Detail hast oder mit deiner kreativen und innovativen Art neue Wege gehen willst, ob du technikaffin bist oder doch eher Zahlen deine Leidenschaft sind – bei Ruby findest sicherlich auch du bald deinen Platz. Wir suchen ständig außergewöhnliche Charaktere und leidenschaftliche Team Player.

Statt auf perfekte Lebensläufe setzen wir viel mehr Wert auf tolle Persönlichkeiten, die uns dabei helfen, Hotels und Workspaces mit Herz und Seele zu gestalten. Was auch immer deine Leidenschaft ist: Komm zu uns und schreibe deine eigene Geschichte mit Ruby.

Diversity, Equity & Inclusion

Wir glauben daran, dass…

…du lieben kannst, wen du willst

…du selbst entscheiden solltest ob und mit welchen Pronomen du angesprochen werden möchtest

…du stolz auf deine Herkunft und Kultur sein kannst

…du dich nicht für deine Religion oder Weltanschauung rechtfertigen musst

…du gut bist, genau so wie du bist und unser Team und Ruby’s Vielfältigkeit einzigartig machst

Damit können wir gar nicht: Ismen

Rassismus, Sexismus, Heterosexismus, Antisemitismus und alle weiteren Ismen, werden bei uns nicht toleriert.