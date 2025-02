Stellenbeschreibung

Willkommen bei der SAHLBERG GmbH – Ein Unternehmen der HABERKORN Gruppe.

Wir sind die Profis rund um technische Produkte, Arbeitsschutzausrüstung und Betriebseinrichtung. Seit über 110 Jahren sichern wir die Produktionsprozesse von mehr als 12.000 namhaften Industrie­unternehmen in ganz Europa. Doch SAHLBERG ist noch mehr: Wir stellen Bauteile passgenau her und bieten maßgeschneiderte Versorgungslösungen. Warum wir so erfolgreich sind? Weil wir für unsere Kunden und unser 210 Köpfe starkes Team in Bewegung bleiben und mit unseren praktischen Lösungen die Zukunft gestalten.

Sie haben innovative Ideen und möchten diese in einem Team umsetzen, auf das Sie sich verlassen können? Dann sind Sie hier richtig! Wir suchen Macher wie Sie als

Facilitymanager (m/w/d)

bei München

DAS SIND IHRE AUFGABEN

Das gesamte technische Gebäude­management

Instandhaltungen, Wartungen und Reparaturen betreffend Betrieb, Liegenschaften und technischer Ausstattung

Vorantreiben nachhaltiger Lösungen für einen umweltfreundlichen Gebäudebetrieb sowie eine ressourcenschonende Instandhaltung.

Identifizieren und Umsetzen von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion der CO2-Emissionen der verwalteten Immobilien

Implementieren der CAFM Software pitFM

Ausbau der inhaltlichen Entwicklung unserer Infrastruktur

Umsetzung von technischen Projekten von der Planung bis zur Endabrechnung

Der komplette Beschaffungsprozess in enger Kooperation mit der Geschäfts­leitung

Einholung von Angeboten externer Dienstleister, Verhandlung und Vergabe von Aufträgen.

Die Erstellung und Mitverantwortung der Budgets, die Budgetverwaltung und -kontrolle

Gebäudeverwaltung, Flächen-, Raum- und Umzugsmanagement

Sicherstellung der Gebäude- und Verkehrs­wegesicherheit

Überwachung und Dokumentation der Abnahme-, Wartungs- und Prüfungs­termine

Enger Kontakt zu Behörden zur Einholung von Bewilligungen, bzw. Verantwortung für die Einhaltung aller behördlicher Auflagen

Administrative Unterstützung des Fuhrparkmanagements in unserer Unternehmenszentrale

Aktive Mitarbeit zur Optimierung der Prozesse (KVP) und Standards im Facility-Management

DAS SIND IHRE STÄRKEN

Sie haben bereits Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Facility-Management

Aufgrund Ihrer Ausbildung haben Sie ein ausgeprägtes technisches Wissen und kaufmännisches Verständnis

Im Idealfall haben Sie sich bereits Kenntnisse zu Normen und Gesetzen (haustechnische Anlagen, Gewerbeordnung, technische Bauvorschriften), bzw. sind bereit sich diese anzueignen

Eine Ausbildung zum Brandschutz­beauftragten ist ebenso von Vorteil

Sie sind kommunikativ und routiniert im Umgang mit Menschen und sind damit geübt in allen Gesprächssituationen in einem bunten Arbeitsumfeld

Sie begeistern sich für die neuesten Entwicklungen und innovativen Lösungen im Bereich der nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung und bringen den Ehrgeiz mit, diese Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen

Sie besitzen gute MS-Office-Kenntnisse sowie die Affinität zur Nutzung von firmenspezifischen EDV Anwendungen wie z. B. pitFM CAFM-Software oder sind bereit, sich diese Kenntnisse anzueignen

Verhandlungsgeschick gepaart mit hands-on-geprägter Arbeitsweise zeichnen Sie aus

Selbstständig und lösungsorientiert zu arbeiten, ist für Sie ein Selbstverständnis

Ihre Praxisorientierung sowie Ihr ausgeprägtes Kosten-, Qualitäts- und Terminbewusstsein sind Grundpfeiler Ihrer Arbeitsweise

SAHLBERG ALS ARBEITGEBER – Willkommen bei den Möglichmachern

Gestalten Sie mit – nutzen Sie den Freiraum, Ihre Ideen einzu­bringen und SAHLBERG weiter­zuent­wickeln. Bei uns sind die Wege kurz und die Türen offen – so kommen wir gemein­sam voran. Freuen Sie sich auf moderne Büros, indi­viduelle Weiter­bildungs­möglich­keiten und vor allem sympathische und motivierte Kolle­ginnen und Kollegen, die gemein­sam ein Ziel haben: zusam­men möglich machen, was denkbar ist.

attraktive Arbeits­zeiten

30 Tage Urlaub

Weihnachts- und Urlaubs­geld

Regelung zum mobilen Arbeiten

abwechs­lungs­reiche und günstige Kantine

Gratis-Obst

Massage­angebote

Sportkurse

JobRad

vermögens­wirksame Leistungen

Zuschüsse für die betrieb­liche Alters­vorsorge

Beteiligung am Unter­nehmens­erfolg

DAS KLINGT NACH IHRER BEST­MÖGLICHEN ZUKUNFT?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner ist Marcus Beeck.

SAHLBERG GmbH

Friedrich-Schüle-Straße 20

85622 Feldkirchen/München

www.sahlberg.de

Ein Unternehmen der Gruppe