SAUTER FM steht für Facility Management vom Spezialisten für Gebäudemanagement und Energieeffizienz. An über 30 Standorten in Deutschland überzeugen wir durch Kompetenz und eine ganzheitliche Herangehensweise – für Werterhaltung, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den von uns betreuten Immobilien.

Verstärken Sie unser Team in der Niederlassung Frankfurt / Heusenstamm zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Leiter Facility Management (m/w/d)

Diese Aufgaben erwarten Sie: Sie sind für die Führung und Organisation der Niederlassung und deren Budget verantwortlich

und der Niederlassung und deren verantwortlich Sie übernehmen das Controlling der laufenden Aufträge, leiten daraus entsprechende Maßnahmen ab und verfolgen die Umsetzung

der laufenden Aufträge, daraus entsprechende und verfolgen die Umsetzung Sie akquirieren neue Kunden, bauen konsequent die Marktposition in der Region aus und pflegen die Beziehungen zu den Bestandskunden

neue Kunden, bauen konsequent die in der Region aus und pflegen die Beziehungen zu den Sie arbeiten und kalkulieren individuelle Angebote aus und führen die Vertragsverhandlungen

individuelle aus und führen die Sie bauen Ihr Team im Außen- wie im Innendienst weiter aus und führen es zu neuen Spitzenleistungen

im Außen- wie im Innendienst weiter und führen es zu neuen Sie überwachen die Einhaltung von Normen, Richtlinien und Vorschriften im FM

Das bringen Sie mit: Fundierte und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des technischen Facility Services und im Vertrieb zwingend erforderlich

im Bereich des technischen Facility Services und im zwingend erforderlich Kenntnisse des regionalen FM-Marktes

Sichere Kenntnisse der relevanten Normen, Richtlinien und Vorschriften

Erfahrung in der Personalführung und Teambildung

und sehr gute MS-Office-Kenntnisse, v. a. Excel

Unternehmerische Denkweise und gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse

und gute Kenntnisse Sie motivieren Ihre Mitarbeiter*innen und haben den Willen die Niederlassung weiterzuentwickeln

Ihre Mitarbeiter*innen und haben den Willen die Niederlassung Verhandlungs- und Durchsetzungsstärke, um die Wachstumsziele der Niederlassung umzusetzen

und um die Wachstumsziele der Niederlassung umzusetzen Führerschein der Klasse B und Reisebereitschaft, um Ihre Kunden vor Ort zu betreuen

Wir bieten Ihnen:

eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem mittelständischen Unternehmen

und in einem mittelständischen Unternehmen die Mitarbeit in einem zukunftsorientierten und engagierten Team, das Sie bei Ihren neuen Aufgaben tatkräftig unterstützt

das Sie bei Ihren neuen Aufgaben tatkräftig unterstützt eine leistungsgerechte Vergütung und einen Firmenwagen mit Privatnutzung

und einen mit Privatnutzung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Jahresurlaub

mit Persönliche Entwicklungsplanung mit fachbezogenen Schulungen

mit fachbezogenen Schulungen Mitarbeiterangebote namhafter Hersteller und Marken

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie zu uns!



Ergreifen Sie noch heute die Initiative und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in PDF-Format, mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung (Jahresbruttogehalt) sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bzw. Ihrer Kündigungsfrist, ausschließlich per E-Mail an: