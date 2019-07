Stellenbeschreibung













Masterstipendium (Master of Engineering) und studienbegleitende Praxiseinsätze im Bereich Gebäudeautomation

Deutschlandweit (z.B. Ratingen, Seligenstadt, München, Stuttgart, Berlin, Hamburg)

Du willst nicht irgendwo Deine ersten Schritte im Berufsleben machen? Du möchtest aktiv am Gebäude der Zukunft mitarbeiten? Innovativ, international und herausfordernd – das klingt nach dir? Dann haben wir was für Dich: Wir von Schneider Electric sind nicht nur ein Konzern mit 144.000 Mitarbeitern, sondern sind auch in über 100 Ländern aktiv: Alle Möglichkeiten für Dich inklusive. Nachhaltig und zukunftsgewandt – bei uns hast Du einen echten Impact.

Das klingt nach einer spannenden Herausforderung für Dich? Super! Ab März 2020 suchen wir eine/n StudentenIn w/m/d, der/die den Master of Engineering (Schwerpunkt Gebäudeautomation) an der Akademie Biberach absolviert und parallel dazu Praxiserfahrung in verschiedenen Unternehmensbereichen mit dem Schwerpunkt Gebäudeautomation (Angebotserstellung, Projektierung und Vertrieb) sammelt. Neben einer monatlichen Vergütung übernehmen wir selbstverständlich die Studiengebühren.

Bei uns lernst Du am Puls der Zeit: Neben Deinem Studium bekommst Du die Möglichkeit von Anfang an realen Projekten mitzuarbeiten und so Dein Wissen in der Gebäudeautomation direkt einzusetzen! Hier ist Deine Chance nicht nur mit zu schwimmen, sondern zu gestalten! Dabei stehst Du natürlich nicht alleine da – wir stellen Dir eine/n Mentor/in an die Seite, der/die Dich mit Rat und Tat unterstützt und bei Deiner Karriereplanung begleitet.

Life Is On – bist Du es auch?

Dein Arbeitsfeld während der Praxisphasen

Du durchläufst die Bereiche Kalkulation/ Angebotserstellung, Vertrieb und Projektierung und arbeitest aktiv an Projekten im Bereich der Gebäudeautomation mit.

und arbeitest aktiv an Projekten im Bereich der Gebäudeautomation mit. Du unterstützt bei der Entwicklung effizienter und effektiver Lösungen für das Gebäude der Zukunft – immer in Einklang mit den Kundenbedürfnissen.

– immer in Einklang mit den Kundenbedürfnissen. Du arbeitest mit Kollegen aus anderen Regionen und Geschäftsfeldern zusammen und baust Dir so ein langfristiges Netzwerk auf.

auf. Du absolvierst zur Vertiefung Deines Wissens diverse Fach- und Softskill-Trainings.

Unser Angebot

Freue Dich auf abwechslungsreiche Praxiseinsätze und arbeite mit Sinn! Als Green Company mit Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsbewusstsein kannst Du mit uns eine grüne Zukunft schaffen.

und arbeite mit Sinn! Als mit Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsbewusstsein kannst Du mit uns eine grüne Zukunft schaffen. Wir bieten dir Platz zum Wachsen und Ausprobieren . Die Praxisphasen sollen Deine Spielwiese sein – Experimente, Ideen und Innovation willkommen.

. Die Praxisphasen sollen Deine Spielwiese sein – willkommen. Wir sind zwar groß, aber haben alle im Blick: Wir finden für Dich ganz individuell die besten Entwicklungsmöglichkeiten und gestalten gemeinsam Deine Einsatzbereiche und Einstiegsoptionen bei uns.

die besten und gestalten gemeinsam Deine Einsatzbereiche und Einstiegsoptionen bei uns.

Dein Profil

Voraussetzungen für das Studium:

– Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem überwiegend ingenieurwissenschaftlichen Studiengang (z.B. Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieur, o.Ä.)

– Gesamtnote des ersten Hochschulabschlusses mindestens „gut“ (2,5)

– qualifizierte Berufserfahrung nach dem ersten Hochschulabschluss von i.d.R. nicht unter einem Jahr Du bist neugierig auf vertriebliche Herausforderungen und die Kundenzufriedenheit steht für Dich im Mittelpunkt.

Dich zeichnet ein starkes Interesse am Gebäude der Zukunft aus – im besten Fall konntest Du bereits erste (Berufs-)Erfahrung in der Gebäudeautomation sammeln.

sammeln. Du verfügst über fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Reisen innerhalb von Deutschland stellen kein Problem für Dich dar.

Dein nächster Schritt – bewerben natürlich!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe der Job-ID 0055BC über das Bewerbungsformular oder per Mail an felix.rittinghaus@se.com.

Klick hier um zum Bewerbungsformular zu gelangen!