Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin) an bewerbung@schoepflin-stiftung.de .

Wenn Sie gemeinsam mit unserem erfahrenen Team die erfolgreiche Arbeit der Stiftung in Zukunft mitgestalten möchten, Freude daran haben, eigenverantwortlich zu arbeiten und neue Impulse zu setzen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Die Schöpflin Stiftung errichtet in Berlin zwei Gebäude mit Kultur-, Medien-, Veranstaltungs- und Büronutzung. Die Gebäude verfügen insgesamt über eine BGF von rd. 10.000 m2 und werden mit anspruchsvoller, innovativer Technik ausgestattet. Sie befinden sich in der Planung bzw. Ausführung, die Inbetriebnahmen erfolgen im Herbst 2021 und 2023.

Über Schöpflin Stiftung

Die Schöpflin Stiftung mit Sitz in Lörrach engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie sowie eine vielfältige Gesellschaft. Mit unserer Arbeit wollen wir für die jüngeren und kommenden Generationen die Weichen für eine bessere Zukunft und ein selbstbestimmtes Leben stellen. Die Stiftung entwickelt in der Region Lörrach eigene Programme und unterstützt darüber hinaus soziale Organisationen in mehreren europäischen Ländern als aktive Förderstiftung.