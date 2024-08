an allen Standorten der SLG St. Paulus Gesellschaft in Dortmund und Castrop-Rauxel sowie der MKS St. Paulus Gesellschaft in Schwerte

Die Kath. St. Paulus Gesellschaft sichert an mehr als 15 Standorten mit fast 8.500 Mitarbeitenden die

Gesundheitsversorgung in der Region: Neben 10 Krankenhäusern betreuen wir Menschen in unseren

Senioreneinrichtungen und Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe St. Elisabeth. Die Sorge für die uns

anvertrauten Menschen entspricht unserem christlichen Grundauftrag.

Als Bereichsleitung Facility Management (m/w/d) sind Sie verantwortlich für den reibungslosen Betrieb aller technischen Anlagen und Einrichtungen im Krankenhaus, um einen unterbrechungsfreien Krankenhausbetrieb sicherzustellen. Ihre Hauptaufgaben umfassen die Führung und Motivation des Facility Management-Teams, die Wartung und den Betrieb technischer Systeme sowie die Einhaltung von Sicherheitsstandards.