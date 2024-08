Warum bei Sopro arbeiten?

Die Frage ist schnell beantwortet: Wir sind einer der führenden Hersteller bauchemischer Produkte in ganz Europa mit der Mission, all unsere Produktsysteme und Innovationen in den Bereichen Fliesentechnik, Baustoffe sowie Garten- und Landschaftsbau bei Bauverantwortlichen und Anwendern zur allerersten Wahl zu machen. Bei vielen unserer Produkte ist uns das schon gelungen. Um diese Mission weiter voranzutreiben, sind wir stets auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern, die motiviert sind, ihren wertvollen Beitrag zu unserem Erfolg zu leisten. Wenn Sie also Lust haben, unser sympathisches Team zu ergänzen und an einem attraktiven Standort für den deutschen Marktführer im Bereich Fliesentechnik zu arbeiten: wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen ab dem 01.09.2024 einen Facility Manager/Technischer Objektleiter (m/w/d) Campus Mainz-Kastel – in Vollzeit

Wir wachsen weiter; wachsen Sie mit uns! In unserem modernen und zukunftsweisenden Neubau mit neuem Verwaltungs-, Schulungs-, und Laborgebäude brauchen wir Ihre Unterstützung in der Betreuung, Organisation, Planung und Kalkulation des neuen Campuses. Ihre Anstellung erfolgt in der Holding-Gesellschaft MAPEFIN.

Welche Aufgaben Sie erwarten

Eigenständige qualitäts- und kostenoptimierte Bewirtschaftung des neuen Sopro Campus in Mainz-Kastel über den gesamten Lebenszyklus inklusive Betreuung in allen technischen und infrastrukturellen Fragen

Mitwirkung bei der Budgeterstellung für Wartung, Instandhaltung und Anschaffung neuer Gebäudetechniken sowie Überwachung des Budgets

Regelmäßige Objektbegehungen zur Feststellung notwendiger Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Einstellung, Steuerung und Überwachung der technischen Anlagen und Anlagensysteme

Umsetzung und Überwachung der Instandhaltungsmaßnahmen und Wartung in Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Abteilungen und Rahmenvertragspartnern inklusive der Überwachung der Abarbeitung von Versicherungsschäden

Abwicklung von Gewährleistungsfällen mit dem Generalunternehmer des Objektes

Was Sie mitbringen



Abgeschlossenes Studium, idealerweise im Bereich Facility Management, Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare immobilienbezogene Ausbildung mit Zusatzqualifikation, alternativ eine Ausbildung mit Meisterbrief aus einem verwandten Handwerksberuf (idealerweise aus dem Elektrohandwerk)

Erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Facility Management (Instandhaltung, Sanierung, Umbau, usw.), idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Verwaltungsbau, Schulungsgebäude, Laborbereich

Gute Kenntnisse in der Administration im Facility Infrastruktur Bereich gepaart mit Erfahrungen in der Steuerung von Dienstleistern

Ausgeprägte Kundenorientierung, unternehmerisches Denken, Hands-On-Mentalität sowie Zuverlässigkeit und Flexibilität

Idealerweise Qualifikation zum Brandschutzbeauftragten und zur Fachkraft für Arbeitssicherheit

Gute MS Office-Kenntnisse und D 365-Kenntnisse von Vorteil sowie PKW-Führerschein

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was Sopro Ihnen bietet