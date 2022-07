Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts und betreut heute mit mehr als 500 Beschäftigten einzigartige Zeugnisse der Kunst-, Kultur- und Architekturgeschichte in Potsdam, Land Brandenburg und Berlin. Mehrere Millionen Menschen aus aller Welt besuchen jedes Jahr die in weiten Teilen zum UNESCO-Welterbe gehörenden Schlösser und Parklandschaften.

Werden Sie Teil eines motivierten Teams am Standort Potsdam, das den Fortbestand und die Erhaltung der Schlösser und Gärten verantwortet. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung Baudenkmalpflege und Liegenschaften befristet bis zum 31.12.2025

eine CAFM-Koordinatorin oder

einen CAFM-Koordinator (m/w/d)

Ihre Aufgaben sind im Einzelnen

Projektsteuerung und -koordination Einführung eines Computer Aided Facility Management

(CAFM), u. a.: Unterstützung der Projektleitung bei der CAFM-Implementierung Fachliche Gestaltung, Weiterentwicklung und optimale Ausrichtung des Systems für die Stiftung inkl. Anforderungs- und Änderungsmanagement (u. a. Erstellung von Fachkonzep-ten, Optimierungsanalysen, Dokumentation, Überprüfung) Erstellen und Bereitstellen von liegenschaftsbezogenen Berichten und Statistiken Ansprechpartner*in für die Anwender (Key-User als First-Level-Support), für den Softwarehersteller in allen fachlichen Belangen und für die Integration neuer Projekte im Bereich CAFM während der Betriebsphase

(CAFM), u. a.: Change-Management, u. a.: Regelmäßige Information aller Projektpartner über Termine, Aufgaben und Ergebnisse der Projektarbeit Organisatorische Vorbereitung von Informationsveranstaltungen für die SPSG Mitarbeiter*innen Organisation und Durchführung von Schulungen zur Bedienung der CAFM-Software

Fachadministration Gebäudebuchsystem (GBS), u. a.: Formulierung von Vorgaben und Schreibanweisungen, Erstellung zusätzlicher Reports sowie Erarbeitung von Vorschlägen für Struktur, Zuordnung, Detaillierungsgrad der Dateneingabe Abschließen und Verwalten der Nutzungsvereinbarung, Einweisung der Nutzer, stichpunktartige Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben Titelverwaltung für alle fachlichen Finanzprozesse im Zusammenhang mit dem GBS in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe und Anmeldung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Verwalten der Nutzerdaten sowie der entsprechenden Zugriffsberechtigungen



Das bringen Sie mit

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (FH) im Bereich der MINT-Studiengänge (z.B. Bauwesen, Facility Management, Architektur, Umwelttechnik, erneuerbare Energien)

Kenntnisse mit IT Einführungsprozessen

Kenntnisse im Stammdatenmanagement, Anforderungs- und Änderungsmanagement sowie Testmanagement

Wünschenswert sind

Erfahrung mit der Modellierung von Geschäftsprozessen

Grundlegende Prozesskenntnisse im Technischen Gebäudemanagement (TGM), Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) und Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kenntnisse mit CAFM-, CAD- und Geoinformationssystemen (GIS)

Erfahrungen in der Projektsteuerung und Projektkoordination

Wir bieten Ihnen

ein einzigartiges Arbeitsumfeld mit spannenden Aufgaben

eine Vergütung nach Entgeltgruppe 9b des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

eine Vollzeitanstellung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden

familienfreundliche Arbeitsbedingungen (u. a. durch flexible Arbeitszeiten, Telearbeit)

eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem engagierten, interdisziplinären Team

30 Tage Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche

persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Fortbildungen

ein modernes betriebliches Gesundheitsmanagement

zentrale Lage Ihres Arbeitsplatzes im Herzen Potsdams

attraktive Zusatzleistungen wie eine Jahressonderzahlung, zusätzliche Altersvorsorge über die VBL und vermögenswirksame Leistungen nach TV-L

Unsere Stiftung tritt für Gleichberechtigung ein und begrüßt ausdrücklich Bewerbungen von Men-schen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschau-ung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Schwerbehinderte Menschen wer-den bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für Rückfragen stehen Ihnen zum Aufgabengebiet Herr Hans-Georg Bröker, Baudirektor (Tel. 0331/9694-302) und zum Bewerbungsverfahren Frau Stefanie Ebert-Lehrmann, Sachbearbeiterin Personal (Tel. 0331/9694-158) zur Verfügung.

