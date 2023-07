Stellenbeschreibung

Wir sind das Team der Stadtverwaltung Dormagen und setzen uns täglich für eine funktionierende Stadt ein! Die Stadt Dormagen ist eine dynamisch wachsende Stadt zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf. Um für die Bürgerinnen und Bürger ein noch lebenswerteres Umfeld zu schaffen, suchen wir neue, engagierte Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam in unserer Region viel bewegen möchten. Sie können sich vorstellen, etwas zum Gemeinwohl beizutragen und uns mit Ihren Ideen zu unterstützen? Dann bewerben Sie sich bei uns als leitende/r

Facility Manager*in (m|w|d)

unseres Eigenbetriebs, der für den Betrieb und die Unterhaltung aller städtischer Immobilien zuständig ist. Hierzu gehören die Betreiberverantwortung (GEFMA 190), Gebäudereinigung, Hausmeister/innendienste, Umzugsmanagement sowie die Planung und Beschaffung von Büroeinrichtungen. Ihnen sind dabei sämtliche Reinigungskräfte sowie Hausmeister/innen zugeordnet.

Das sind Ihre Schwerpunktaufgaben:

Führen und Weiterentwickeln des Infrastrukturellen Gebäudemanagements

Personal- und Budgetverantwortung

Implementierung einer CAFM-Software

Wahrnehmen der Betreiberverantwortung inkl. Dokumentation

Steuern der Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

Organisieren von konzerninternen Umzügen

Beschaffen von arbeitsmedizinisch adäquaten Büromöbeln

Strategisches Unterstützen der Betriebsleitung

Erstellen von Berichten und Entscheidungsvorlagen für Gremien

Das bringen Sie mit:

abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Facility Management | Technische Gebäudeausrüstung | Architektur | Betriebswirtschaft | Elektrotechnik | Versorgungstechnik | Bauingenieurwesen oder vergleichbar

Zusatzausbildung GEFMA Facility Management vorteilhaft (kann aber im Rahmen der Tätigkeit nachgeholt werden)

Erfahrung im technischen und infrastrukturellen Facility Management wünschenswert

selbstständige, strukturierte Arbeitsweise

Führerschein Klasse B

Wir bieten:

einen krisensicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einem engagierten Team

für Beschäftigte Entgelt bis nach EG 12 TVöD, für Beamte Besoldung bis nach A 13 LBesO NRW (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt)

Fachkräftezulage

flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsförderung, Teilnahme an Firmenläufen, Yoga, Fußball etc.

arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung

30 Tage Urlaub + Gleittage

Fahrradzuschuss

Die Gespräche werden voraussichtlich am 9. August 2023 stattfinden. Wir freuen uns sehr auf Sie!

Weitere allgemeine Hinweise finden Sie auf unserer Homepage unter www.dormagen.de

Interessenten bewerben sich bitte bis spätestens 31.07.2023 über www.Interamt.de unter der Angebots-ID 985527. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Peter Engel unter Tel. 02133-257 200 oder an Jeremy Fenner aus dem Personalmanagement unter 02133-257 510.