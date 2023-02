Ihre Arbeitgeberin – Unsere Stadt Die Große Kreisstadt Fellbach (circa 46.000 Einwohner) liegt in unmittel­barer Nachbar­schaft zur Landes­hauptstadt Stuttgart und verfügt über eine sehr gute Infrastruktur in allen Bereichen des gesell­schaftlichen Lebens. Als Arbeit­geberin über­zeugt die Stadt mit opti­malen Rahmen­bedingungen in einem modernen, innovativen Arbeitsumfeld. Die Stadt Fellbach fördert aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern.