Stellenbeschreibung

Amt für Bau und Immobilien

Ein guter Plan ist das Fundament nachhaltiger Entwicklung. Darum suchen wir Sie als Sachbearbeiter:in (w/m/d) Objektmanagement für unser Stadt-Up Frankfurt!

Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und sorgen für ein Frankfurt, das über sich hinauswächst!

Das Amt für Bau und Immobilien ist als zentraler Ansprechpartner in Bau- und Immobilienfragen für alle städtischen Bedarfsträger zuständig, somit werden alle immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen an einer Stelle in der Stadtverwaltung gebündelt.

Der Fachbereich „Objekt­management“ steuert dabei die diversen Leistungen des Gebäudemanagements. Dazu zählen insbesondere die Instandhaltungsleistungen, die Wahrnehmung der aus der Betreiberverantwortung resultierenden Aufgaben sowie die Begleitung von Neubau-, Sanierungs- und Erweiterungs­projekten als Bauherrin.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Fachbereich „Objektmanagement“ eine:n

Sachbearbeiter:in (w/m/d) Objektmanagement (Amtfrau:Amtmann)

Vollzeit, Teilzeit

BesGr. A 11 BesO / EGr. 10 TVöD

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Wahrnehmung der Objekt­verantwortung und Steuerung von Instandhaltungs­maßnahmen

Sicherstellung der Funktions­fähigkeit und Betriebs­sicherheit der Anlagen und Gebäude

Mitwirkung bei der Steuerung der Budget- und Mittelfrist­planung

teambezogene Mitarbeit bei diversen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Bedarfsabstimmung mit den fachlichen Bedarfsträgern

Schnittstellenfunktion zwischen den Gebäude­nutzenden und anderen Fachbereichen des Amtes

Vertretung des Amtes für Bau und Immobilien bei Sitzungen mit Projektbeteiligten, politischen oder sonstigen Gremien

Sie bringen mit:

Befähigung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst bzw. abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom / FH / Bachelor) der Fachrichtung Facility-, Bau- oder Gebäudemanagement oder vergleichbare Fach­richtung oder Abschluss als Verwaltungsfachwirt:in, Immobilienfachwirt:in, Fachwirt:in Facility Management oder ver­gleichbare Fachrichtung

Kenntnisse der geltenden gesetzlichen Vorgaben und einschlägigen Vorschriften (u. a. HGO, GemHVO, Bestimmungen des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts, Vergabevorschriften (VOB und VOL) usw.) sowie deren praktische Umsetzung

guter Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen sowie idealerweise erste Erfahrungen mit CAFM-Software

Planungs- und Organisationsfähigkeit

selbstständige Arbeitsweise und Einsatzbereitschaft

gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Kooperations- und Teamfähigkeit

interkulturelle Kompetenz

Wir bieten Ihnen:

umfangreiches Fortbildungs­angebot zu den unter­schiedlichsten Themen­bereichen

betriebliche Altersvorsorge und ein Job-Ticket Premium ohne Eigenbeteiligung gültig für alle Tarifgebiete des Rhein-Main-Verkehrsverbundes mit Mitfahrregelung

vielfältige, lebensphasen­orientierte Arbeitszeitmodelle einschließlich Telearbeit und mobilem Arbeiten sowie flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitausgleich im Rahmen unserer Gleitzeit­regelung

moderner Behördenstandort mit eigener Kantine und eine sehr gute Anbindung an den Nahverkehr

Weitere Infos:

Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in KW 29/30 statt.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Frauen. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeit­beschäftigung. Bei gleicher Eignung erhalten schwer­behinderte Menschen den Vorzug vor anderen Bewerber:innen. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerber:innen, die ihren Bildungsabschluss nicht in Deutschland erworben haben, werden gebeten, einen offiziellen Nachweis über die Anerkennung ihres ausländischen Bildungsabschlusses den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Huy, Tel. (069) 212-47055 oder für weitere Auskünfte zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich gerne an Frau Hofmann, Tel. (069) 212-75842.

Unter www.StadtFrankfurtJobs.de/faq finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (z. B. zur Bezahlung).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Jobportal. Bitte bewerben Sie sich bis zum 25.06.2024.

