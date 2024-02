Amt für Bau und Immobilien

Jede Bewegung braucht Menschen, die überzeugt vorangehen. Darum suchen wir Sie als Sachgebietsleiter:in (w/m/d) Instandhaltung für unser Stadt-Up Frankfurt!

Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und führen Sie das Team Frankfurt in die Zukunft!

Das Amt für Bau und Immobilien ist als zentraler Ansprechpartner in Bau- und Immobilienfragen für alle städtischen Bedarfsträger zuständig, somit werden alle immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen an einer Stelle in der Stadtverwaltung gebündelt.

Wir bieten Ihnen eine interessante, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit als Leitung des Sachgebietes „Instandhaltung" im Fachbereich "Objektmanagement". Da es sich um eine junge Organisationseinheit handelt, haben Sie bei der Mitarbeit an der Definition von Prozessen und Schnittstellen noch viele Möglichkeiten, sich bei der Gestaltung einzubringen.