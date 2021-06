Stellenbeschreibung























Leipzigs dynamische Entwicklung – mitgestaltet durch eine gesamtstädtische Zusammenarbeit der Fachbereiche und eine lebendige Kultur der Bürgerbeteiligung – liegt uns am Herzen. Neben dem nachhaltigen Wachstum der Stadt, prägen auch die mit der Unterbringung des städtischen Personals verbundenen Herausforderungen maßgeblich die Aufgaben in den kommenden Jahren. Digitalisierung, Mobilarbeit und neue Formen der Zusammenarbeit stellen andere Anforderungen an moderne Büro- und Beratungsumgebungen.

In der neu geschaffenen Position der Referatsleitung verantworten und steuern Sie alle Prozesse für die mittel- und langfristige Verwaltungsunterbringung. Weiterhin sind Sie für die Prozesse des opera­tiven Flächenmanage­ments, des Mietmanagements für kommunale Nutzung sowie für Investitions- und Wert­erhaltungsmaßnahmen der Ver­wal­tungs­bauten zuständig. Dabei verantworten Sie im Zusammenwirken mit aktuell acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insbesondere die Gestaltung und Umsetzung von neuen Arbeitsplatzkonzepten mit den Zielen Zusammenarbeitskultur, Bürger­freundlichkeit und Flächeneffizienz.

Das bieten wir:

eine unbefristete nach der Entgeltgruppe 15 TVöD bewertete Stelle in Vollzeit

vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher Lebensqualität sowie sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Stadt mit über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten

drei Tage Bildungsförderung im Kalenderjahr

eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung

ein bezuschusstes Ticket für den Personennahverkehr („Job-Ticket“)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:

Bewerbungsschreiben

tabellarischem Lebenslauf

Nachweis über die erforderlichen beruflichen Qualifikationen

Kopien von qualifizierten Dienst-/Arbeitszeugnissen/Beurteilungen (nicht älter als drei Jahre)

gegebenenfalls Referenzen bzw. Referenzkontakten

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 0341 123-2766.