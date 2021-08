Die Stadt Ludwigshafen am Rhein ist eine familienfreundliche Arbeitgeberin mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen. Wir bieten abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeiten mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung sowie mobilem Arbeiten. Eine persönliche und fachspezifische Einarbeitung, Teamarbeit, umfassende Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Gesundheitsförderung stehen Ihnen als Angebote zur Verfügung.

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Abteilungsleitung Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)

Bereich Gebäudewirtschaft

(Entgeltgruppe E 14 TVöD, 39 Wochenstunden)

Ihr Aufgabengebiet:

Führung und Leitung der Abteilung Technische Gebäudeausrüstung des Bereichs Gebäudewirtschaft:

Die Abteilung verantwortet bei zahlreichen städtischen Immobilien die Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen, Starkstromanlagen, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Förderanlagen, nutzungsspezifische Anlagen, lufttechnische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen sowie Gebäudeautomation

Die Leitung umfasst die Budget- und Personalverantwortung

Die eigene Sachbearbeitung ist Bestandteil des Aufgabengebiets

Wahrnehmung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung von NGRS.

Künftige Änderungen im Aufgabenzuschnitt bleiben vorbehalten

Ihre Qualifikation:

abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) der Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung, Elektrotechnik, Versorgungstechnik, Verfahrenstechnik, Mechatronik oder einer vergleichbaren Fachrichtung

mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Leitungstätigkeit (Projektentwicklung, Projektmanagement und -planung, Baubetrieb und Objektüberwachung), vorzugsweise in einer öffentlichen Verwaltung wünschenswert

Erfahrung in der Arbeit mit gebäudebezogenen Datenbanken ist erwünscht

Erfahrungen in der Steuerung von komplexen Organisationsprozessen sind erwünscht

anwendungsbereite Rechtskenntnisse der einschlägigen Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien

guter Informationsstand über aktuelle Entwicklungen und Anforderungen im Themenspektrum Planung, Projektmanagement, Instandhaltung und Betreiberverantwortung oder die Bereitschaft, sich diesen zeitnah anzueignen

Kenntnis der Verwaltungsstrukturen und des kommunalen Finanzwesens oder die Bereitschaft, sich diese zeitnah anzueignen

nachweisliche Kenntnisse in Deutsch in Wort und Schrift (zum Beispiel durch ein Zertifikat im Rahmen des europäischen Referenzrahmens der Niveaustufe C2)

gute Kenntnisse in Excel, Word und PowerPoint, AVA

Fähigkeit zur Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gekennzeichnet durch einen kooperativen, motivierenden und teamorientierten Führungsstil

Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, Ziele bei Verhandlungen und Beratungen überzeugend und allgemein verständlich zu vermitteln sowie Sicherheit im Umgang mit politischen Gremien

Identifikation mit den Aufgaben und dem Selbstverständnis der Gebäudewirtschaft als Dienstleister

prozessorientiertes Denken und Handeln in fachlicher, betriebswirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Hinsicht

Fähigkeit zur zielgerichteten Arbeits-, Gesprächs-, Projekt- und Zeitplanung

Bereitschaft, sich regelmäßig fortzubilden

Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben auch außerhalb der planmäßigen Dienstzeit

Führerschein Klasse B, verbunden mit der Bereitschaft, den eigenen Pkw zu dienstlichen Zwecken gegen Kfz-Entschädigung zu benutzen, ist erwünscht

Unser Angebot:

abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit

selbstständiges Arbeiten

Fortbildung im Rahmen der Arbeitszeit

Förderung innovativer Ansätze

flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Dienstvereinbarung

mobiles Arbeiten im Rahmen der Dienstvereinbarung

betriebliches Gesundheitsmanagement

Unterstützung Ihrer Mobilität mit bezuschusstem Job-Ticket

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 4-13.240.2021 bis spätestens 26. September 2021 vorzugsweise per E-Mail an: Bewerbungen@Ludwigshafen.de. Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch postalisch zusenden: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, Bereich Personal, Postfach 21 12 25, 67012 Ludwigshafen.

Detaillierte Informationen zu der zu besetzenden Stelle erhalten Sie unter www.ludwigshafen.de/stellenausschreibungen.