Stellenbeschreibung





























Mönchengladbach ist mit rund 270.000 Einwohnern die wachsende Großstadt am linken Niederrhein. Ihr Charakter ist geprägt durch urbanes Flair in grüner Umgebung – nicht umsonst nennt man die Stadt mit ihren zahlreichen Parks und Grünanlagen auch „Großstadt im Grünen“. Mönchengladbach ist Hochschulstandort, verfügt über eine vielfältige Schullandschaft und ein breit gefächertes kulturelles Leben.

Die Stadt Mönchengladbach sucht für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach zum frühestmöglichen Termin eine / einen

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (m/w/d) Vergabe und Vertragsordnung von Ingenieur-, Bau- und sonstige Leistungen

Das „Gebäudemanagement Mönchengladbach – GMMG“ ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 Abs. 2 Satz 2, 114 der Gemeindeordnung), der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Es bewirtschaftet sämtliche der kommunalen Aufgabenerfüllung dienende städtische Liegenschaften.

Die zu besetzenden Stellen sind dem Bereich „Vergabe und Vertragsordnung“ der Abteilung „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ zugeordnet.

Ihre Aufgaben und Verantwortung:

Aufbau einer zentralen Stelle für Vergabe und Beschaffung im GMMG

Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen nach Submission

Bietergespräche

Abschluss von Verträgen unter Berücksichtigung der technischen, kaufmännischen und rechtlichen Kriterien

Abstimmung mit der Submissionsstelle und Einholung der erforderlichen Zustimmungen

Vorbereitung der Beteiligung städtischer Gremien

Ihr Profil:

Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des nichttechnischen Verwaltungsdienstes oder der abgeschlossene Verwaltungslehrgang II oder

abgeschlossenes Hochschulstudium (einschließlich Bachelor) der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen oder der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre oder

abgeschlossenes Hochschulstudium (einschließlich Bachelor) der Fachrichtung Architektur, der Fachrichtung Bauingenieurswesen, der Fachrichtung Baumanagement oder ein vergleichbares technisches Studium

Berufserfahrung im vorgenannten Aufgabengebiet

fundierte Kenntnisse im öffentlichen Vergaberecht (VOB, VOL, UVgO und VOF)

persönliches Engagement, Team-, Organisations- und Verhandlungsfähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen

Die Bereitschaft zur Teilnahme an notwendigen Fortbildungsveranstaltungen zur Erlangung weiteren Fachwissens ist ebenso erwünscht wie die Bereitschaft, auch gelegentlich außerhalb der gewöhnlichen Dienstzeiten zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen:

berufliche Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst

eine Bezahlung nach Entgeltgruppe E 12 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung (TVöD-V) bzw. – bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen – eine nach Besoldungsgruppe A 12 Landesbesoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG NRW) ausgewiesene Stelle

regelmäßige Arbeitszeit im Rahmen eines flexiblen, familienfreundlichen Gleitzeitsystems von 39 Wochenstunden bei Tarifbeschäftigten bzw. 41 Wochenstunden bei Beamtinnen und Beamten; darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an mobiler Arbeit. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar, muss jedoch zwingend vollumfänglich besetzt sein.

Beiträge zu einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung des öffentlichen Dienstes bei Beschäftigten

Förderung von arbeitsplatz- und personenbezogener Personalentwicklung

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum und Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Vermittlung eines vergünstigten Tickets zur Nutzung von Bus und Bahn im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Hinweise:

Chancengleichheit, Diversität und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Bestandteile der gelebten Personalpolitik der Stadtverwaltung Mönchengladbach. Wir freuen uns daher auf Ihre Bewerbung, unabhängig Ihres Alters, Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität.

Als Ansprechpartner/in steht Ihnen für fachliche Fragen Herr Greß (Tel. 02161 25-8910) im Gebäudemanagement Mönchengladbach zur Verfügung. Alle sonstigen Fragen beantwortet Ihnen im Fachbereich Personalmanagement gerne Herr Starck (Tel. 02161 25-3037).

Interessantes und Wissenswertes über die Stadt Mönchengladbach und die Stadtverwaltung finden Sie im Internet unter www.moenchengladbach.de.

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, bewerben Sie sich bitte über das Karriereportal der Stadt Mönchengladbach unter www.stadtmg.de/karriere unter der Kennziffer 69.10-14226 und Beifügung der üblichen Unterlagen bis spätestens 27.05.2019.

Sofern Sie hierzu keine Gelegenheit haben, können Sie sich auch postalisch an die Adresse: Stadt Mönchengladbach, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Personalmanagement, 41050 Mönchengladbach, bzw. per E-Mail an Udo.Starck@moenchengladbach.de wenden.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Übermittlung von Informationen per E-Mail, dass unver-schlüsselte Dokumente grundsätzlich nicht vor unberechtigter Einsicht geschützt sind; die Vertraulichkeit kann daher nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus wird aus sicherheits-technischen Gründen die Übermittlung von Officedateien mit Dateiformaten vor Version 2007 (*.doc, *.xls, *.ppt, u.a.) und Dateianhänge mit Makros oder sonstigen ausführbaren Dateien durch die städtische Firewall blockiert und aussortiert.

Im Sinne von Nachhaltigkeit und Ökologie legen wir keinen Wert auf Bewerbungsmappen, Plastikordner, Prospekthüllen u. ä.

Sofern Sie eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, fügen Sie bitte einen passenden, an sich adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag bei. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr Einverständnis.