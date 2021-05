Die Stadt Wesseling liegt mit ihren ca. 36.000 Einwohnern_innen linksrheinisch zwischen den Städten Köln und Bonn. Eingerahmt von der weit sichtbaren chemischen Industrie bietet die Stadt in Richtung Vorgebirge grüne Naherholungsgebiete und weitläufige Felder. Die zahlreichen historischen Industriebauwerke sind heute auch von kultureller Bedeutung und werden für Konzerte, Kabarett und Messen genutzt. Insbesondere die verschiedenen Sport- und Karnevalsvereine beleben die Stadt und bereichern den Alltag durch ihr Engagement. Im Zuge der Neuausrichtung unseres Immobilienmanagements suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine erfahrene und gestaltungsfreudige Führungspersönlichkeit als

Setzen Sie mit uns Impulse!

Als erfahrene Führungspersönlichkeit haben Sie die fachlichen Kenntnisse und persönlichen Fähigkeiten, um die bevorstehenden Veränderungsprozesse in unserem Immobilienmanagement proaktiv und zukunftsorientiert zu begleiten.

Wir bieten Ihnen dabei den Raum, Ihre eigenen Vorstellungen einer modernen kommunalen Gebäudewirtschaft einzubringen und diese gemeinsam mit Ihren erfahrenen Kollegen_innen umzusetzen. So gestalten Sie erfolgreich die nachhaltige Bewirtschaftung unseres Immobilienbestandes sowie die Reduzierung der bestehenden Sanierungsrückstände. Aufgrund Ihres kommunikativen und motivierenden Auftretens sowie Ihrer fachlichen Expertise sind Sie sowohl für den Verwaltungsvorstand als auch für Ihre Mitarbeitenden erste Ansprechperson in allen Belangen des Immobilienmanagements.



Die Stadt Wesseling engagiert sich für Chancengleichheit.



Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 Moritz Möhler, Simone Nowotny oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.

Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 13.06.2021 über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!