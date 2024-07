Stellenbeschreibung

Die Stadt Wunstorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n staatlich geprüfte/n Techniker/in der Fachrichtung Hochbau (m/w/d) in Vollzeit für den Fachbereich Gebäudemanagement. Das Aufgabengebiet umfasst die Umsetzung der Aufgaben aus den Betreiberpflichten für die städtischen Liegenschaften. Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich teilzeitgeeignet.

Wir erwarten:

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker/in der Fachrichtung Hochbau oder eine abgeschlossene Meisterprüfung. Aufgrund des hohen haustechnischen Fachkundeanteils sind auch Bewerber der Fachrichtungen Elektrotechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik oder vergleichbarer haustechnischer Gewerke herzlich willkommen, wenn mindestens 3-jährige Berufserfahrung im Bauhauptgewerbe nachgewiesen werden kann,

fundierte Berufserfahrung im gleichwertigen Tätigkeitsbereich,

gute Kenntnisse der gebäudespezifischen Betreiberpflichten sowie deren einschlägige Vorschriften, Richtlinien und Normen (z.B. BetrSichV, ArbStättV, landesspezifische Vorschriften, DGUV, DIN, VDE, VDI, GEFMA),

gute allgemeine und fachspezifische EDV-Kenntnisse sowie die Fähigkeit und Freude sich in neue Softwareprogramme schnell einzuarbeiten,

Motivation, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke,

eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise,

souveränes Auftreten und ein gutes Maß an Verhandlungsgeschick,

eine Fahrerlaubnis der Klasse B.

Außerdem wäre weiterhin wünschenswert:

berufliche Erfahrung im öffentlichen Dienst,

Erfahrung in der Betreuung der Facility Management Software (CAFM Spartacus) sowie Kenntnisse der fachspezifischen Programme der Betreiberpflichten (REG-IS usw.) und CAD,

Grundkenntnisse der Gebäudeleittechnik (GLT).

Das Aufgabenfeld umfasst im Wesentlichen:

Eigenverantwortliche Durchführung von Prüfungen, Wartungen, Inspektionen sowie weiteren Betreiberpflichten für hochbautechnische Anlagegruppen,

Unterstützung der Durchführung von Prüfungen, Wartungen, Inspektionen sowie weiteren Betreiberpflichten für haustechnische Anlagegruppen,

Eigenverantwortliche Bewertung der Protokolle hinsichtlich Mangelbewertung und Hinweisen, Priorisierung und Koordinierung der Aufgabenverteilung nach Sicherheitsrelevanz intern an Bauunterhaltung und/oder Projektleitung und extern an Rahmenvertragspartner, Fachfirmen und/oder Fachplaner,

Gewerke übergreifende Koordinierung bei Überschneidungen von komplexen Instandhaltungs- und Gewährleistungsmängeln aus Baumaßnahmen, Priorisierung und Überwachung dieser bis hin zur Mangelfreimeldung,

Unterstützung der Bauunterhaltung bei Planung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung von Maßnahmen zur Mängelbehebung,

systematische Überwachung der Betreiberverantwortung in den Liegenschaften inkl. Aufstellen der Prioritätenlisten, Kostenermittlung im Zuständigkeitsbereich, Teilnahme an Ortsterminen und Begehungen,

Datenerfassung und Datenpflege der technischen Dokumentationen in CAFM,

Mitwirkung am Aufbau von softwareunterstützten Prüf- und Wartungsplänen,

Terminüberwachung der Betreiberpflichten,

Nutzerkommunikation und Bewertung der Auswirkungen auf den Betrieb,

Vertragsmanagement (Standardisierung Wartungsverträge etc.)

Wir bieten Ihnen:

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den üblichen Leistungen des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe 9 b mit Jahressonderzahlung (sog. Weihnachtsgeld), Leistungsorientierter Bezahlung (LOB) und betrieblicher Altersvorsorge (VBL),

eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit,

eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung,

eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und Fahrradgarage sowie die Teilnahmemöglichkeit am vergünstigten Deutschlandticket,

Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Betriebskitaplätze)

mit Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung durch Nutzung von flexiblen Arbeitszeiten und großzügiger Home-Office Regelungen,

kurzfristige, zuverlässige Kinder- und Angehörigenversorgung über die Fluxx-Notfallbetreuung,

individuelle Fortbildungsmöglichkeiten und Gesundheitsangebote wie z. B. Hansefit.

Die Stadt Wunstorf setzt sich für die berufliche Gleichstellung ein. Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Im Rahmen der auszuübenden Tätigkeiten sind jedoch zum Teil nicht barrierefreie oder schlecht zugängliche Räume aufzusuchen. Eine Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung bitte ich zur Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung mitzuteilen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 07.09.2024.

Bewerbungen können per Online-Bewerbung direkt auf unserer Internetseite www.wunstorf.de oder per E-Mail übermittelt werden. Bitte senden Sie dazu Ihre vollständigen Unterlagen als zusammenhängendes PDF-Dokument an Bewerbung@Wunstorf.de.

Für Fragen stehen Ihnen vom Fachbereich Gebäudemanagement, Herr Neubacher Tel. 05031/101-357, sowie vom Fachbereich Personal, Herr Bommert, Tel. 05031/101- 422 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!