Stellenbeschreibung

Sie verantworten alle parkierungsnahen technischen sowie kaufmännischen Themenstellungen und führen bzw. fördern die Ihnen zugeordneten Mitarbeiter

In diesem Zusammenhang sind Sie erster Ansprechpartner und wichtige Schnittstelle für alle internen und externen Angelegenheiten zum Thema „Parkierung“

Ferner entwickeln Sie unser Dienstleistungs-Portfolio (u.a. die Parkraum-Technik und Akquise Dienstleistungsaufträge) und die entsprechenden Prozesse kontinuierlich weiter

In der Bauherrenfunktion begleiten Sie aktiv alle Aktivitäten bei Planung und Umsetzung der Bau- und Sanierungsprojekte an den Parkierungsanlagen in Friedrichshafen und Überlingen in Abstimmung mit den zuständigen Stellen