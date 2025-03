Stellenbeschreibung

Wir sorgen für den Wow-Effekt in der workwear-Welt. Echte Innovationen, Kleidung nach Maß, peppige Konzepte – mit unseren Produkten ziehen wir ganze Branchen an. Stillstehen ist nicht unser Ding. Wir sind immer in Bewegung. In unserer Branche gibt es viel Potential. Es warten neue Trends und clevere Technologien. Überzeuge dich selbst.

Komm in unser „workwear-Valley“ nach Biebergemünd nahe Frankfurt a.M. und werde Teil von Europas führendem Hersteller von Arbeitskleidung. Bewirb dich jetzt.

Elektroniker für Gebäudetechnik (m/w/d) | Vollzeit

Dein Menü:

Zu deinen Aufgaben gehört die Durchführung von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an elektrotechnischen Anlagen im Bereich der Gebäudetechnik (u.a. HLSK, BMA, Sprinkleranlagen).

Eigenständig erkennst und behebst du Störungen und Fehler, bei Bedarf auch standortübergreifend.

Du stimmst dich mit Brand Partnern ab und holst entsprechende Angebote ein.

Als handwerkliches Allroundtalent findest du gemeinsam mit Kollegen und Leadern immer die passende Lösung für alle Anforderungen.

Du übernimmst gerne Verantwortung für kleinere Projekte.

Deine Zutaten:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Handwerksberuf, vorzugsweise im Bereich Elektrotechnik und konntest idealerweise bereits erste Berufserfahrung im Bereich Haustechnik/Facility Management sammeln.

Du hast wünschenswerterweise Kenntnisse in KNX und bringst die Bereitschaft mit sich stetig in diesem Bereich weiterzubilden.

Du zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative, bist engagiert und packst gerne mit an.

Dich zeichnen dein analytisches Denkvermögen und dein technisches Knowhow aus.

Mit deiner selbstständigen, zuverlässigen und gewissenhaften Arbeitsweise punktest du bei uns. Dabei bist du ein echter Teamplayer.

Du bist bereit, im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr zu arbeiten. Auch für Bereitschaftsdienst bist du offen.

Unser Erfolgsrezept:

Wir Strausse setzen auf langfristige Beziehungen – auch bei unseren Arbeitsverträgen.

Was bei uns auf den Tisch kommt, ist Champions League. Sagen jedenfalls die Experten – beste Kantine Deutschlands!

Weiterentwicklung ist dir wichtig? Uns auch! Nutze unser Trainingsangebot.

Beauty und Crema sind nicht alles. Aber Massage oder Meditation in der Mittagspause tun schon gut.

Deine Gesundheit liegt Strauss am Herzen! Deshalb gibt’s Strauss Care – von Physio im Headquarter bis betriebliche Altersvorsorge ist alles dabei.

Ob Open Air BBQ an heißen Sommertagen oder legendäre Christmas Party – wir feiern unsere Gemeinschaft!

Die Kleinen einfach morgens mit zur Arbeit bringen? Im Straussennest in Biebergemünd können sich die Meister von Morgen richtig austoben – und zwar ganztags.

Top-Infrastruktur an der A66

On top: 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterrabatte

Du hast Fragen? Melde dich bei:

David Sattler oder Svenja Wenzel

0 60 50 / 97 10 3003

hr@strauss.de