Wir suchen für unsere Abteilung Eigentümer innerhalb des Bereichs Immobilien Sie als

Objekt Manager (m/w/d)

Eigentümer/Object Management Vollzeit 01.09.2023

Mit uns am STR von morgen arbeiten: Bis 2040 will der Flughafen Stuttgart seine Emissionen auf null reduzieren – Destination STRzero! Deshalb suchen wir Verstärkung für viele unserer Teams in spannenden Jobs. Jetzt Karrierechancen entdecken und am Stuttgart Airport in die berufliche Zukunft durchstarten. Wir wollen den STR langfristig zum leistungsstärksten und nachhaltigsten Flughafen in Europa machen!