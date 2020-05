Projektleiter (m/w/d) im Facility Management

Sie haben bereits mehrere Jahre Berufserfahrung als Projektleiter (m/w/d) im Facility Management oder in einer vergleichbaren Position sammeln können?Sie möchten Ihr Wissen in ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld einbringen und sich und Ihr Team fachlich und persönlich weiterentwickeln? Sie suchen spannende Projekte, verantwortungsvolle Aufgaben und haben Spaß an der Weiterentwicklung eines Unternehmens? Sie verstehen sich als Unternehmer im Unternehmen?Dann könnten unsere Aufgaben bei der synexs GmbH genau das Richtige für Sie sein!Wir bieten Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in unbefristeter Anstellung am Standort Frankfurt, eine Position als

Ihre Aufgaben

Fachliche und disziplinarische Führung sowie Weiterentwicklung des operativen Teams

Weiterentwicklung und Etablierung der Betriebsstätte Frankfurt

Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Umsetzung von gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben, Richtlinien und Normen

Wirtschaftliche Verantwortung inklusive Erreichung Ziele, Termine, Kosten und Ergebnisse

Schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

Ihr Profil

Studium des Facility Managements (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre Berufspraxis in vergleichbarer Position

Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen

Kooperationsfähigkeit, Hands-on-Mentalität kombiniert mit einem ausgeprägten Servicebewusstsein

Hohe IT-Affinität, sicherer Umgang mit MS-Office

Führerschein Klasse B

Ihre Vorteile

Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer leistungsgerechten Vergütung

Sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen

Offene Unternehmenskultur gestaltet mit flachen Hierarchien, dynamischen Teams und tollem Spirit

Frühzeitige Übernahme von Verantwortung in einem Aufgabenbereich mit Gestaltungsspielraum

2-tägige Willkommensveranstaltung

30 Tage Jahresurlaub und zusätzlich zwei freie Tage am 24.12. und 31.12.

Interessante und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

modernste Arbeitsmittel: iPhone, iPad, Laptop

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit über unser Online-Formular. Bei Fragen hilft Ihnen Frau Agatha Rzepka (Tel.: +49 152 09026817) gerne weiter. Die besondere aktuelle Situation erfordert Maßnahmen, bei denen der Schutz der Gesundheit im Vordergrund steht. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt Vorstellungsgespräche vor Ort nur in Einzelfällen stattfinden. Wir freuen uns, Sie vorzugsweise in einem Telefonat oder in einer Videokonferenz kennenzulernen!

Wer wir sind

HOCHTIEF ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und

mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa. Weitere Informationen unter www.hochtief.de.

synexs steht für modernes Facility Management. Als verlässlicher und innovativer Partner betreibt die Servicegesellschaft Liegenschaften, Anlagen und Objekte digital, kunden- und lösungsorientiert. Weitere Informationen unter www.synexs.de.