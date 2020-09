Projektleiter (m/w/d) im Facility Management

Sie möchten Ihr Wissen in ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld einbringen und sich in einem Team fachlich und persönlich weiterentwickeln? Sie suchen spannende Projekte, verantwortungsvolle Aufgaben und haben Spaß an der Weiterentwicklung eines Unternehmens? Sie verstehen sich als Unternehmer im Unternehmen?Dann könnten unsere Aufgaben bei dergenau das Richtige für Sie sein!Wir bieten Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in unbefristeter Anstellung am, eine Position als

Ihre Aufgaben

Übernahme komplexer Projekte im Bereich Facility Management

Einsatzplanung und Führung eines Projektteams

Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und der Betriebssicherheit sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Einhaltung und Umsetzung aller relevanten Vorschriften und Richtlinien des technischen Gebäudemanagements

Planung, Ausführung, Koordination und Überwachung von Instandhaltungs-, Montage-, Änderungs- und Pflegearbeiten

Budgetüberwachung sowie Koordination, Überwachung und Abnahme von externen Dienstleistern

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium des Facility Managements (oder vergleichbar) und mehrjährige Berufspraxis in vergleichbarer Position im Bereich der Gebäudetechnik

Ausgeprägtes technisches Verständnis in den Gewerken der TGA sowie Expertenwissen im baulichen und vorbeugenden Brandschutz

Fundierte Erfahrungen in der Mitarbeiterführung, soziale Kompetenz sowie Team- und Motivationsfähigkeit

Engagement, Zuverlässigkeit, service- und kundenorientiertes Auftreten und Handeln sowie eine selbstständige und lösungsorientierte Denk- und Arbeitsweise

Führerschein Klasse B

Ihre Vorteile

Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer leistungsgerechten Vergütung

Sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen

Offene Unternehmenskultur gestaltet mit flachen Hierarchien, dynamischen Teams und tollem Spirit

Frühzeitige Übernahme von Verantwortung in einem Aufgabenbereich mit Gestaltungsspielraum

2-tägige Willkommensveranstaltung

30 Tage Jahresurlaub und zusätzlich zwei freie Tage am 24.12. und 31.12.

Flexibles Arbeitszeitmodell

Interessante und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

modernste Arbeitsmittel: iPhone, iPad, Laptop

Dienstwagen (mit Privatnutzung), vergünstigtes Firmenticket

Angebot zur Nutzung eines Dienstfahrrads (Jobrad)

Kostenfreie Getränke wie Wasser und Kaffee

Sonderkonditionen für Produkte und Leistungen renommierter Hersteller und Marken

Mitarbeiter-Events

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit über unser Online-Formular. Bei Fragen hilft Ihnen Nadine Winterkamp (Tel.: +49 152 22527698) gerne weiter. Die besondere aktuelle Situation erfordert Maßnahmen, bei denen der Schutz der Gesundheit im Vordergrund steht. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt Vorstellungsgespräche vor Ort nur in Einzelfällen stattfinden. Wir freuen uns, Sie vorzugsweise in einem Telefonat oder in einer Videokonferenz kennenzulernen!

Wer wir sind

HOCHTIEF ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa. Weitere Informationen unter www.hochtief.de.

synexs steht für modernes Facility Management. Als verlässlicher und innovativer Partner betreibt die Servicegesellschaft Liegenschaften, Anlagen und Objekte digital, kunden- und lösungsorientiert. Weitere Informationen unter www.synexs.de.