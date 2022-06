talents for it GmbH sucht: Objektmanager:in (m/w/d) für ein Unternehmen in Hamburg

Stellenbeschreibung Unser:e Kund:in Unser:e Kund:in ist ein Hamburger Traditionsunternehmen in Familienhand, welches langjährige Projekte in den Bereichen Wohn-, Gewerbe-, öffentliche und Sportimmobilien betreut. Für das Unternehmen stehen die Mitarbeiter:innen im Vordergrund, die als Team jeden Tag ihr Bestes geben, mit Leidenschaft, Kreativität und Know-How die Erfolgsgeschichte dieses Facility Management Dienstleisters weiterzuschreiben. In diesem erfolgreichen Team bestehend aus hochmotivierten sowie engagierten Kolleg:innen herrscht ein familiäres Arbeitsklima und der gemeinsame Anspruch Dienstleistungen zu liefern, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Ihre Aufgaben Erste:r Ansprechpartner:in für alle Belange an den bis zu drei betreuenden öffentlichen Gebäuden

Bau- und Betriebsverantwortung der durch Sie betreuten Objekte

Enge Zusammenarbeit mit dem/ der technischen Objektmanager:in sowie Koordinieren der Arbeiten an den

Objekten, durch z.B. Servicetechniker:innen, Hausmeister:innen, Reinigungskräfte

Objekten, durch z.B. Servicetechniker:innen, Hausmeister:innen, Reinigungskräfte Regelmäßige Leitung von Betriebsbesprechungen mit Kund:innen sowie Nutzer:innen und Beratung dieser zu

technischen Sachfragen sowie baulichen Anpassungsbedarfen

technischen Sachfragen sowie baulichen Anpassungsbedarfen Prüfung der Einhaltung des Vertrags- und Leistungssolls sowie Gewährleistungs- und

Instandhaltungsmanagement

Instandhaltungsmanagement Betreuung von Umbauten sowie größeren Sanierungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen von der Planung

über die Angebotslegung bis hin zu Abrechnung und Dokumentation Ihr Profil Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur oder Facility Management bzw. eine vergleichbare Qualifikation wie z.B. Handwerksmeister:in

Mehrjährige Berufserfahrung in Immobilienmanagement/ Facility Management haben Sie bereits gesammelt

Sie verhandeln geschickt und haben eine hohe Entscheidungsfreude

Sie arbeiten selbstständig und sind motiviert die Prozesse stetig zu verbessern

Der Führerschein Klasse B ist eine Voraussetzung Sie gewinnen Eine Vollzeitanstellung inkl. attraktiver Vergütung

30 Tage Urlaub

Die Sicherheit eines Traditionsunternehmens mit Fokus auf den langjährigen Immobilienbetrieb mit einem festen Kundenstamm

Ein breitgefächertes Aufgabenspektrum und die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen

Von Anfang an eine familiäre Atmosphäre und unkomplizierte Kommunikationswege

Die Möglichkeit, sich individuell weiterzubilden

Eine betriebliche Altersvorsorge Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) senden Sie bitte direkt über unser Stellenportal. Möchten Sie mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie! Auf den Job bewerben Über talents for it GmbH Wir sind als Personaldienstleister:innen in der Rekruitierung für unsere Auftraggeber:innen tätig. Dabei geht es einzig und allein um die Vermittlung auf eine Festanstellung bei unseren Auftraggeber:innen, nicht um Zeitarbeit oder Arbeitnehmerüberlassung. Wir verstehen uns als Vermittler:innen auf Augenhöhe mit beiden Parteien. Dabei sind uns die Anliegen der Bewerber:innen genauso wichtig wie die unserer Auftraggeber:innen.