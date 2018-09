Die Tectum Liegenschaftsverwaltung GmbH ist Teil eines erfolgreichen Familienunternehmens. Sie entwickelt und betreibt Liegenschaften in eigenem Bestand. Das Spektrum reicht von Solitären bis zu großen, stadtteilprägenden Gebäudeensembles – stets in besonderen Lagen, architektonisch oder historisch bedeutend. Hier entstehen Objekte für die Zukunft. Das Hauptaugenmerk liegt auf Nachhaltigkeit und stetiger Wertsteigerung der Liegenschaften, die langfristig in eigenem Bestand gehalten werden. Wo Neubauten entstehen, sind diese als Architekturdenkmale für die Zukunft konzipiert.