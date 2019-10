Stellenbeschreibung











Arbeiten in Tempelhof – Denkmal erhalten und Zukunft gestalten

Wie kaum ein anderer Ort steht das Gebäude des Flughafens Tempelhof für eine bewegte und vielschichtige Vergangenheit. Es ist heute ein legendäres Symbol der Hoffnung und Freiheit und ein einzigartiges Baudenkmal. Das einstige „Tor zur Welt“ wird in den kommenden Jahren als offener Ort für spannende Ideen wiedererweckt – mit Raum zum Arbeiten und Experimentieren, Platz für einzigartige Events und als Adresse kreativer, kultureller und gastronomischer Angebote. Die Tempelhof Projekt GmbH entwickelt und betreibt im Auftrag des Landes Berlin das ehemalige Flughafengebäude und koordiniert die vielfältige Nutzung.

Mit über 60 Mitarbeiterinnen arbeiten wir gemeinsam an der Wiederbelebung dieses spannenden Ortes. Und wir wachsen weiter. Zur Verstärkung des Teams Facility Management in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet eine

Technische Führungskraft (w/m/d)

Ihre Aufgaben

Fachliche Leitung für das elektrische Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Hochspannungsnetz

Ausübung der Funktion als Technische Führungskraft gemäß VDN S1000

Mitwirkung bei der konzeptionellen Erstellung einer neuen Zielnetzplanung und -realisierung

Netzabwicklung und -instandhaltung

Erarbeitung von techn. Grundsätzen sowie Entwicklung eines Schutzkonzeptes

Projektmanagement inkl. Budgetplanung und -kontrolle

Koordination und Kontrolle der externen Dienstleister und Lieferanten

Interne und externe Kommunikation als erster Ansprechpartner für den Netzbetrieb

Administrative Abwicklung wie Erstellung eines Betriebshandbuches und Dokumentenmanagement

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium zum Elektroingenieur, staatlich geprüfter Techniker, Industrie- oder Handwerksmeister

Mind. 5 Jahre Berufserfahrung in einer gleichwertigen Position (Netzbetrieb)

Fundierte Kenntnisse zu gesetzlichen Vorschriften, den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie zur Instandhaltung von Stromversorgungsanlagen

Fundierte Fachkenntnisse über die Errichtung und den Betrieb von Stromversorgungsanlagen

Verantwortliche Elektrofachkraft gemäß VDE 1000

Erste Erfahrung im Vergaberecht ist wünschenswert

Hohe kommunikative Fähigkeiten, Durchsetzungsstärke und Verhandlungsgeschick

Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe und den Freiraum Ihre eigenen Ideen einzubringen. Unser modern ausgestattetes Büro bietet einen freien Blick auf das Flugfeld. Eine hervorragende Anbindung an den ÖPNV und ausgezeichnete Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung runden unser Angebot ab.

Sie fühlen Sie sich angesprochen und wollen Sie Teil eines aufgeschlossenen Teams werden, das mit Herzblut an der Entwicklung des Flughafens Tempelhof arbeitet? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Nicole Sorabatur (Senior Personalreferentin) gerne zur Verfügung.