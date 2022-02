Ob nun in unseren 16 Filialen in ganz Deutsch­land oder in unserem Online­shop: Seit 75 Jahren ver­wandeln wir mit Gespür für Trends und zuver­lässiger Qualität Wohn­räume in ein wunder­schönes Zuhause. Und genau das macht Kibek nicht nur zur Nummer 1 in Sachen Teppiche, sondern auch zum beliebten Spezialisten für Boden­beläge, Heim­textilien und Wohn­accessoires!

Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mit­arbeiter (m/w/d). Sie tragen unsere Leiden­schaft für Teppiche in die Welt und haben aus einer kleinen Idee ein erfolgreiches Familien­unternehmen gemacht, das über 600 Mitarbeiter (m/w/d) in ganz Deutsch­land beschäftigt und ausbildet!