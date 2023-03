Stellenbeschreibung

Der Weinberg Campus ist der größte und grünste Technologiepark in Mitteldeutschland. Neben der Martin-Luther-Universität und den wichtigsten deutschen Forschungsinstituten wachsen hier 100 Technologieunternehmen aus den Hightech-Branchen der Biotechnologie, Bioökonomie, Pharmazie oder Medizintechnik. Am Campus studieren, forschen und arbeiten mittlerweile 15.000 Menschen aus aller Welt in Zukunftsbranchen, die aus Ideen Innovationen entstehen lassen. Werden auch Sie Teil des Weinberg-Campus-Teams und gestalten Sie die Zukunft Mitteldeutschlands mit!

Wir suchen in Halle (Saale) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen technisch und kaufmännisch affinen und führungsstarken

Leiter für das Gebäudemanagement

Aufgaben

Sie sind für die Leitung des vollumfänglichen Bereiches des Gebäudemanagements zuständig.

Ihnen obliegt die inhaltliche, fachliche, organisatorische und koordinative Verantwortung des kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie für dessen Mitarbeiter.

Sie leiten spezifische Strategien und Maßnahmen zur kundenorientierten Weiterentwicklung von Strukturen, Prozessen, Produkten und Serviceleistungen ab und setzten diese um.

Sie wirken bei Unternehmensplanungen mit und setzen strategische Unternehmensziele um.

Sie verantworten die technische und kaufmännische Planung, Steuerung und Kontrolle von Neubau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich der Budgetüberwachung und des Vertragsmanagements.

Die betriebswirtschaftliche, erfolgreiche und strategische Vermietung der Infrastruktureinheiten liegt in Ihrem Verantwortungsbereich.

Des Weiteren sind Sie an der Mitarbeit und an der Entwicklung des Technologiepark-Managements beteiligt.

Sie sind ein fester Bestandteil des Digitalisierungsteams, des Energie- und Umweltmanagements und fördern Maßnahmen zur Umsetzung.

Die Koordination externer Dienstleister liegt ebenfalls in Ihrem Zuständigkeitsbereich.

Gewissenhaft verantworten Sie die Umsetzung gesetzlicher und baurechtlicher Anforderungen sowie die Gewährleistung ganzjähriger Betriebssicherheit.

Zudem bereiten Sie gemeinsam mit der Geschäftsführung Aufsichtsratssitzungen vor.

Qualifikation

Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Immobilienwirtschaft oder der Wirtschaftswissenschaften sowie mehrjährige einschlägige Berufserfahrung und Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern mit.

Sie besitzen ein ausgeprägtes Verständnis für den nachhaltigen Betrieb von hochtechnischen Gebäuden.

Im Umgang mit der Gestaltung und Implementierung übergreifender Prozesse sind Sie überaus versiert.

Sie besitzen die Fähigkeit strategische Konzepte zu verstehen, zu entwickeln und in die operative Umsetzung zu transferieren.

Sie verfügen über fundierte und fachübergreifende Kenntnisse des Gebäudemanagements sowie Kenntnisse technischer Gesetzeslagen und der einschlägigen Vergabeordnungen.

Sie verstehen sich als kompetente Führungspersönlichkeit und agieren als Bindeglied zwischen ihren Mitarbeitern und der Geschäftsführung.

Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch Loyalität, Organisations- sowie Verhandlungsgeschick aus.

Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Zielstrebigkeit, Umsicht und Entscheidungsaffinität, stets im Sinne der strategischen und wirtschaftlichen Situation des Unternehmens.

Benefits

führender Innovations- und Technologiestandort

hochmoderne Gebäudeausstattung

eigenverantwortlicher & strategischer Gestaltungsspielraum

renommierte Kunden

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

kostenfreie Parkplätze

Bewerbungsfrist: 15. April 2023

Startzeitpunkt: schnellstmöglich

Laufzeit: unbefristet

attraktive Vergütung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs- unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 15. April 2023 per E-Mail an gf@weinberg-campus.de.