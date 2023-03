Stellenbeschreibung

Der Weinberg Campus ist der größte und grünste Technologiepark in Mitteldeutschland. Neben der Martin-Luther-Universität und den wichtigsten deutschen Forschungsinstituten wachsen hier 100 Technologieunternehmen aus den Hightech-Branchen der Biotechnologie, Bioökonomie, Pharmazie oder Medizintechnik. Am Campus studieren, forschen und arbeiten mittlerweile 15.000 Menschen aus aller Welt in Zukunftsbranchen, die aus Ideen Innovationen entstehen lassen. Werden auch Sie Teil des Weinberg-Campus-Teams und gestalten Sie die Zukunft Mitteldeutschlands mit!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen technikaffinen und organisationsstarken

Teamleiter für das technische Gebäudemanagement

Aufgaben

Als Teamleiter für das technische Gebäudemanagement sind Sie für die Betreuung der Bestands- und Neubauten sowie für die verschiedenen technischen Anlagen zuständig.

Dazu gehört die Überwachung aller technischen Abläufe – insbesondere die Wartung und sicherheitsrelevante Prüfung von technischen Anlagen.

Die Koordinierung und Steuerung externer Dienstleister und die Begleitung der Fremdfirmen bei baulichen Maßnahmen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

Sie führen regelmäßige Objektbegehungen zur Feststellung von technischen Mängeln durch und organisieren Maßnahmen zur Fehlerbehebung und Reparatur.

Dazu zählt auch das Störungsmanagement in jeweiliger Abstimmung mit dem FM-Dienstleister.

Für Ihren Bereich tragen Sie die Teilbudgetverantwortung.

Die Abwicklung von Einzelmodernisierungsmaßnahmen, von Versicherungsschäden und von Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude liegen in Ihrem Verantwortungsbereich.

Sie setzen die jeweilige Durchführung und Dokumentation von Verkehrssicherungsbegehungen sowie die Übernahme der Neubauobjekte in die Bestandsbewirtschaftung um.

Die Erstellung von Grundlagen und Dokumentationen für die Instandhaltungsplanung und Strategie gehört ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten.

Außerdem übernehmen Sie die Rolle des Sicherheitsbeauftragten und achten auf die ordnungsgemäße Umsetzung der behördlichen Auflagen.

Sie sind allgemeiner Ansprechpartner für die zuständigen Fachplaner, Architekten, Dienstleister und Behörden sowie für die Mieter bei technischen Problemen.

Qualifikation

Sie sind Meister oder ausgebildeter Techniker und verfügen über praktisches Wissen aus dem Bereich: HKLS oder der TGA.

Optional bringen Sie ein Hochschulstudium mit.

Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung und haben ein Grundverständnis für Elektrotechnik und MSR.

Sie sind in der Lage, gemeinsam mit Handwerkern, Dienstleistern und Kollegen im technischen Bereich Lösungen zu finden und diese auch zu koordinieren.

Benefits

Möglichkeit, die Leidenschaft zur Technik auszuleben

Gebäude mit hochtechnischer Gebäudeausstattung

abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet

führender Technologiestandort

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

sicherer und zukunftsorientierter Arbeitsplatz

Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

optimale Anbindung zum ÖPNV

kostenfreie Parkplätze

Bewerbungsfrist: 15. April 2023

Startzeitpunkt: schnellstmöglich

Laufzeit: unbefristet

attraktive Vergütung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 15. April 2023 per E-Mail an gf@weinberg-campus.de