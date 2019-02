Die Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG in Berlin erbringt als Servicegesellschaft der Unternehmensgruppe der Travel Charme Hotels & Resorts Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Einkauf, Controlling, Finanzbuchhaltung, Revenue Management, Facility Management und strategische Entwicklung für die Hotelbetriebe. Zusätzlich entwickelt der Bereich Projektmanagement neue Standorte und Hotelbetriebe.

Für die Servicezentrale in Berlin suchen wir Sie ab sofort als