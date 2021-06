Das TechnologieZentrumDortmund gilt als wichtiger Initiator, Wegbereiter und Imageträger für den Strukturwandel und zählt heute zu den führenden Technologiezentren in Europa. Es fungiert als Magnet und Drehscheibe für zukunftsweisende Technologien. Diese reichen von der Informationstechnologie über die Biomedizin und Mikro- und Nanotechnologie bis zur Produktions- und Fertigungstechnologie.

Daneben wurde dem TechnologieZentrumDortmund im Jahr 2010 durch die Stadt Dortmund auch die haustechnische Betreuung des Areals „Dortmunder U“ übertragen.

Für diese Aufgabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine

Technische Objektleitung Facility Management (m/w/d) für das „Dortmunder U“

Ihre Aufgaben:

In der Funktion als Technische Objektleitung obliegt Ihnen die Führungsverantwortung für ein Team von vier Mitarbeitern, mit dem Sie gemeinsam für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und des betriebssicheren Zustandes einer technisch anspruchsvollen Immobilie sowie dessen wirtschaftlicher Erhaltung zuständig sind. Dazu gehören u. a. die Mitverantwortung für die zielgerichtete und kostenoptimierte Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäudestrukturen, Überwachung und Koordination der Gebäudeinstandhaltung unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs und in Abstimmung mit den Nutzern sowie die Koordination von haustechnischem Personal und Kontrolle von Fremdfirmen.

Anforderungen:

Abgeschlossenes technisches Studium oder qualifizierte Berufsausbildung ergänzt durch die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker/Meister

Führungserfahrung in ähnlicher Position

Nachweisliche Erfahrung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (MSR-Technik, Klima- und Lüftungstechnik)

Erfahrung in der technischen Betreuung von Spezialimmobilien (Betrieb, Optimierung und Störfallbeseitigung) ist erwünscht

Bereitschaft zur Übernahme sämtlicher mit der Immobilienbewirtschaftung zusammenhängender Arbeiten sowie des Schichtdienstes und ggf. Rufbereitschaft

Fundierte PC-Kenntnisse (MS-Office)

Führerschein Klasse B (PKW)

Freundliches und zuvorkommendes Auftreten sowie Verhandlungsgeschick im Umgang mit Mietern, Geschäftspartnern und Besuchern, Teamfähigkeit, selbständiges Arbeiten

Wir bieten Ihnen ein leistungsgerechtes Gehalt nach TVöD (VKA) und einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem modernen und erfolgreichen Unternehmen.

Bei Interesse richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittstermins per E-Mail an lindner@tzdo.de oder schriftlich an:

TechnologieZentrumDortmund Management GmbH

Frau Sabine Lindner

Emil-Figge-Str. 76 – 80, 44227 Dortmund

Kontakt: Telefon 0231 9742-100 · technobox@tzdo.de · www.tzdo.de

TechnologieZentrumDortmund · Emil-Figge-Straße 76-80 · 44227 Dortmund