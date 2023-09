Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine internationale Forschungsuniversität mit einem breiten Fächerspektrum. 200 Jahre Geschichte, rund 33.000 Studierende, mehr als 6.000 Beschäftigte und ein exzellenter Ruf im In- und Ausland: Die Universität Bonn zählt zu den bedeutendsten Universitäten Deutschlands und wurde als Exzellenzuniversität ausgezeichnet.

Die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet und in Voll- oder Teilzeit, eine*n

Projektmanager*in & Koordinator*in für die Liegenschaften der ULB Bonn

(80 – 100 %)

Wir, die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB), orientieren unser Handeln an der Exzellenzstrategie der Universität und treiben die Entwicklung moderner digitaler Forschungsinfrastrukturen, neuer Lehr- und Lernszenarien sowie der Sammlungsbereiche engagiert voran. Entsprechend stellen wir eine konsequente Innovationsorientierung und die Haltung der Agilität ins Zentrum unserer Strategie und unserer täglichen Arbeit. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Zukunft der ULB eigenverantwortlich, selbstständig, kreativ und innovativ mitzugestalten.

Als Projektmanager*in und Koordinator*in für die Liegenschaften der ULB Bonn begleiten Sie die Projekte und Maßnahmen zur (Weiter-)Entwicklung der Arbeits- und Lernumgebung in der ULB und stellen den reibungslosen und nachhaltigen Betrieb der beiden Liegenschaften mit der Hauptbibliothek in der Adenauerallee sowie der Abteilungsbibliothek MNL in Poppelsdorf sicher. Auf dieser neu geschaffenen Stelle, die in der Stabsstelle Verwaltung der ULB angesiedelt ist, entwickeln Sie gemeinsam mit der Stabsstelle strategische Raumplanung der ULB sichere, flexible, nachhaltige und innovative Lösungen für jeden Bereich der Bibliothek von den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter*innen bis zu den Lernorten der Nutzer*innen. Darüber hinaus sorgen Sie als Schnittstelle zu den universitätsinternen und -externen Partnern für effiziente Abläufe im Betrieb und sind Multiplikator für die Themen Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit innerhalb der ULB.