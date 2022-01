Die Universität Hamburg betreibt mehrere Wissenschaftsstandorte mit insgesamt 190 Gebäuden. Gegenwärtig findet am Standort Bahrenfeld die städtebauliche Entwicklung zu einer Science City statt. In unmittelbarem Zusammenhang hiermit steht auch die Weiterentwicklung der anderen Campusstandorte. Diese komplexen Entwicklungsplanungen erfordern eine anspruchsvolle und intensive Abstimmung zwischen den Bedarfen unserer Nutzenden und den städtischen Realisierungsträgern.

Die Abteilung Liegenschaftsmanagement stellt und betreibt wissenschaftsadäquate Flächen für die Universität Hamburg. Sie organisiert sich in die Referate Kaufmännisches, Infrastrukturelles und Technisches Gebäudemanagement, die Bauplanung, die Betreuung der Großbauprojekte und der Campusentwicklung. Das Team Flächenmanagement ist Teil der Campusentwicklung und bildet eine Schnittstelle zu den anderen Verwaltungseinheiten und dem wissenschaftlichen Betrieb.

Aufgabengebiet

Sie leiten das Team Flächenmanagement, welches eine wichtige Schnittstelle zu allen anderen Referaten des Liegenschaftsmanagements bildet. Sie haben u. a. das Ziel, eine bessere Ausrichtung der eigenen Flächen und die Effektivität der Flächenbereitstellung zu verbessern. Hierfür verantworten Sie in enger Abstimmung mit den Fakultäten u. a. die strategische Entwicklung, die Verwaltung, Planung und bedarfsgerechte Vergabe der bestehenden Flächen- und Raumressourcen. Sie sind beteiligt an der Akquise von freien Immobilienflächen für die Universität Hamburg in Verbindung mit der Sprinkenhof GmbH und dem kaufmännischen Gebäudemanagement.

Sie sind zuständig für die Prüfung der Nutzbarkeit dieser Flächen für Verwaltung, Lehre, Wissenschaft und Forschung in Kooperation mit den anderen Referaten der Liegenschaftsabteilung bis hin zur Bereitstellung dieser Flächen. Weitere Aufgaben sind u. a.: