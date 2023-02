United Initiators ist ein weltweit führender Hersteller von Organischen Peroxiden, Persulfaten und Wasserstoffperoxid. Unsere Produkte sind wesentliche Bestandteile in vielen Polymeranwendungen und für die Kunststoffproduktion sowie in einer breiten Palette von Spezialanwendungen. Seit mehr als 100 Jahren liegt der Fokus unseres Geschäftes auf den Initiatoren. Mit Hilfe von über 900 Mitarbeitern generieren wir einen Jahresumsatz von mehr als € 300 Mio. an unseren verschiedenen Produktions­standorten in Deutschland, Türkei, Indien, USA, Kanada, China und Australien. Für diesen weiteren Weg suchen wir auch Sie als