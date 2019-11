Ihre Aufgaben

Das Dezernat Facility Management der Universität Bielefeld ist verantwortlich für den Betrieb einer mittelgroßen Hochschule mit ca. 25.000 Studierenden. Es gliedert sich in zwei technische Abteilungen (Maschinen- und Versorgungstechnik und Elektrotechnik), den Bereich Planen und Bauen, eine kaufmännische Abteilung und die Abteilung infrastrukturelles Facility Management. Im Dezernat sind ca. 120 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Der Aufgabenumfang umfasst neben der Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für alle technischen Anlagen, die klassischen infrastrukturellen Gebäudemanagementaufgaben sowie die begleitende Planung von Bauprojekten des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes NRW (BLB) wie auch die eigenständige Durchführung von Instandhaltungs- und Neubauprojekten.

Zur Unterstützung der Prozesse im Bereich des Facility Managements soll eine neue IT-Lösung gefunden und umfangreich implementiert werden. Für die Einführung und die spätere Weiterentwicklung wird ein*e CAFM-Fachbetreuer*in gesucht. Schwerpunkt ist die eigenverantwortliche kontinuierliche Entwicklung/Weiterentwicklung von Prozessen und IT-gestützten Steuerungsinstrumenten zur Optimierung des Bau- und Gebäudemanagements.

Hierzu gehören insbesondere: Leitung des Projekts zur Konzeptionierung und Einführung eines CAFM-Systems zur Unterstützung der Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse

Koordinierung/Weiterentwicklung der CAFM- und Dokumentationsstrukturen

Integration einer Facility-Management-Portallösung zur Unterstützung der Prozesse innerhalb des Dezernats im Intranet der Universität

Aufbau eines Gebäudedatenmanagements und Abbildung des kaufmännischen Berichtswesens

Entwicklung geeigneter IT-unterstützter Controllinginstrumente

Key-User-Aufgaben für die eingesetzten IT-Fachverfahren

Ihr Profil

Das erwarten wir abgeschlossenes, einschlägiges (Fach-)Hochschulstudium (Bachelor oder Diplom FH) im Bereich Architektur, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Facility Management bzw. sonstiger geeigneter Fachrichtung oder vergleichbar geeignete Qualifikation (z. B. auch staatl. gepr. Techniker*in, Fachwirt*in Facility Management mit langjährig erworbenen vergleichbaren Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen) jeweils mit einer hohen IT-Affinität

Darüber hinaus sind Facility Management, Betreiberverantwortung, CAFM, CAD, BIM oder ähnliche Inhalte keine Fremdworte für Sie.

verfügen Sie über Kenntnisse im Bereich Projektmanagement und können sich in unterschiedlichste Prozesse hineindenken und für diese eine IT-Unterstützung konzeptionieren.

sind Sie es gewohnt, in interdisziplinären Teams zu agieren und zu kommunizieren.

Das wünschen wir uns Grundverständnis für die Betreiberpflichten einer großen Liegenschaft

Erfahrung mit Datenbanken bzw. datenbankbasierten Systemen oder die Bereitschaft, sich bei Bedarf in diese oder auch weitere Themen einzuarbeiten

Kenntnisse universitärer Strukturen und Prozesse

Unser Angebot

Die Vergütung erfolgt je nach persönlicher Qualifikation und Aufgabenübertragung bis zur Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Auf Wunsch ist grundsätzlich auch eine Stellenbesetzung in Teilzeit möglich, soweit nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.

Die Universität Bielefeld legt Wert auf Chancengleichheit und die Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen. Sie bietet attraktive interne und externe Fortbildungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Zudem können Sie eine Vielzahl von Gesundheits-, Beratungs- und Präventionsangeboten nutzen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat einen hohen Stellenwert.

Interessiert?

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Post an die untenstehende Anschrift oder per E-Mail unter Angabe der Kennziffer tech19118 in einem einzigen pdf-Dokument an facility-management@uni-bielefeld.de bis zum 28. November 2019. Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen und reichen Sie ausschließlich Fotokopien ein, da die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet werden. Weitere Informationen zur Universität Bielefeld finden Sie auf unserer Homepage unter www.uni-bielefeld.de. Bitte beachten Sie, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie unter http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/2019_DS-Hinweise.pdf.

Bewerbungsanschrift

Universität Bielefeld

Dezernat Facility Management

Herrn Dr. Christian Schepers

Postfach 10 01 31

33501 Bielefeld

Ansprechpartner

Dr. Christian Schepers

0521 106-3200

christian.schepers@uni-bielefeld.de