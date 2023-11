Seit 2021 bündelt und koordiniert der Bereich Strategisches Immobilienmanagement (SIM) die Interessen der Universität zur baulichen Entwicklungsplanung. Das SIM erarbeitet im Rahmen der strategischen Ziele und Bedarfe der Universität die bauliche und infrastrukturelle Entwicklung, Anmietung und Aufgabe der von der Universität genutzten Immobilien und Grundstücke. In einem kleinen und agilen Team werden in enger Kooperation mit dem Dezernat Gebäudemanagement und anderen Bereichen der Hochschule, externen Beteiligten und unter Einbeziehung der Nutzenden nachhaltige Immobilienstrategien entwickelt und in eine vorausschauende und ganzheitliche Masterplanung integriert.

