Die VK Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH ist seit rund 17 Jahren sehr erfolgreich als Tochtergesellschaft zweier Versorgungskassen auf dem nationalen gewerblichen Immobilienmarkt aktiv.

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Akquisition und dem wertoptimierten Management von großvolumigen Büro- und Geschäftshäusern, Fachmarktzentren, Verbrauchermärkten sowie Logistikimmobilien.

Unsere Unternehmensstrategie basiert auf Nachhaltigkeit, Sorgfalt, Sicherheit und Stabilität. Durch eine hohe Eigenkapitalausstattung erfahren wir die entsprechende wirtschaftliche Solidität.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ingenieur / Facility Manager (m/w/d) für die Abteilung Bauwesen und Technisches Gebäudemanagement

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:

Eigenständige, ganzheitliche und kundenorientierte technische Betreuung eines Teils unseres Immobilienportfolios; zentrale/r Ansprechpartner/in für alle technischen Angelegenheiten dieser Liegenschaften

Koordination und Umsetzung von Bau-, Umbau-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Mieterausbauten

Übernahme von Bau- und Projektleiteraufgaben im Rahmen von Projektentwicklungen

Mitwirken bei Planung, Budgetierung, Steuerung und Controlling von technischen Investitionen, einschließlich regelmäßiger Objektbegehungen

Mitwirken bei der Ausschreibung, Verhandlung und Vergabe von (Rahmen-)Verträgen mit Fachingenieuren und Nachunternehmen (inkl. Wartungsverträgen und Sachverständigenprüfungen etc.)

Steuerung von Nachtragsmanagement und Mängelverfolgung, Überwachung der Einhaltung von Auflagen und Vorschriften sowie Gewährleistungsverfolgung

Unterstützung bei Technical-Due-Diligence-Prozessen

Unser Anforderungsprofil:

Abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens, Facility-Managements oder vergleichbare technische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung

Affinität zum technischen Immobilienmanagement sowie zum Baumanagement, idealerweise von Gewerbeimmobilien

Wille und Bereitschaft, sich das gesamte technische Leistungsspektrum eines modernen Immobilienmanagements anzueignen

Ausgeprägtes, gewerkeübergreifendes technisches und wirtschaftliches Verständnis mit fundierten baurechtlichen Kenntnissen

Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen, lösungsorientiertes und ökonomisches Handeln, Kundenorientierung und Teamfähigkeit

Sicherer Umgang mit Microsoft Office; gerne Kenntnisse in AVA, CAD, CAFM (z. B. SPARTACUS)

Bereitschaft zu Dienstreisen in überschaubarem Maße

Unser Angebot:

Ein zukunftssicheres und unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

Eigenverantwortliches und abwechslungsreiches Arbeiten

Teamorientierte bereichsübergreifende Zusammenarbeit

Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

Fachliche und persönliche Förderung durch Fortbildung

Attraktive Vergütung inklusive einer betrieblichen Altersvorsorge

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem interdisziplinären Team

Ihre Bewerbung:

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin, vorzugsweise per E-Mail, an: bewerbung@vk-immo.de oder

VK Immobilien GmbH

persönlich/vertraulich

Personalabteilung

Westfalendamm 263

44141 Dortmund