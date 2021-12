Einsatzort:

Köln Startdatum:

15. Januar 2022 Berufsfeld:

Immobilienmanagement Art der Anstellung:

Vollzeit

Der Gebäudebetrieb steht für die Versorgungssicherheit des WDR mit Strom, Kälte, Wärme und Luft sowie für alle Aufzüge. Das Team des Gebäudebetriebs ist zudem erste Ansprechperson für die betriebstechnische Betreuung der WDR-Immobilien sowie für Dienst- und Bauunterhaltsleistungen rund um die Gebäude des WDR in Köln, in der Region, an den Senderstandorten und im Ausland. Für unser Team am Standort Köln suchen wir ab sofort engagierte Verstärkung für das Facility Management.

IHRE AUFGABEN: Sie erstellen strategische Betreiberkonzepte, fachliche Leistungsvorgaben und -verzeichnisse

Sie beraten die Betriebsbereiche bei allen strategischen Themen rund um das bauliche und technische Instandhaltungsmanagement

Sie veranlassen Beschaffungsvorgänge und begleiten diese

Sie gewährleisten die Durchführung, Begleitung und Dokumentation von Qualitätsaudits verschiedener externer Dienstleistungen

Sie bewerten und begleiten Vertragsstörungen und veranlassen daraus resultierende Maßnahmen

Sie führen interne Schulungsmaßnahmen ( z. B. im Bereich der Dienstleistungssteuerung) durch IHR PROFIL: Sie haben ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Bereich Facility Management, technische Betriebswirtschaft, Verfahrens-, Versorgungs- oder Elektrotechnik

Sie bringen Erfahrung im Facility Management mit, idealerweise verfügen Sie über erste Erfahrung in EU-Vergabeverfahren

Sie sind sicher im Umgang mit MS Office, SAP und CAFM

Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit zeichnet Sie aus

Sie besitzen zudem die Fähigkeit, Dinge neu zu denken und bringen eine hohe Veränderungsbereitschaft für das Arbeiten in einem agilen Projektteam mit

Eine analytische und konzeptionelle Denkweise und ein breites technisches Grundverständnis runden Ihr Profil ab

WICHTIG: Vorstellungsgespräche können via Videokonferenz geführt werden oder es ist genügend Platz im Raum vorhanden, so dass ein Abstand eingehalten werden kann. BEWERBUNG: Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, insbesondere über Bewerbungen von Frauen.

WIR BIETEN: Arbeitsplatz in der Kölner City

Familienfreundliches Unternehmen Betriebliche Altersvorsorge

Flexible und mobile Arbeitsmöglichkeiten Faire Bezahlung nach Tarifvertrag

Gesundheitsmanagement

Über uns

Der Westdeutsche Rundfunk ist das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen in Nordrhein-Westfalen und eines der größten Medienunternehmen in Deutschland und Europa. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen. Vielfalt ist unsere Stärke – im Programm und in unserer Belegschaft. Wir beschäftigen Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. Ihre Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, geschlechtlichen Ausdrucks oder geschlechtlicher Merkmale, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder einer Beeinträchtigung.